Paris Saint-Germain a cucerit pentru a şaptea oară titlul de campioană a Franţei la fotbal. Trupa lui Unai Emery a spulberat pe stadionul "Parc de Princes" cu 7-1 pe campioana de anul trecut, AS Monaco. Parizienii au rezolvat meciul ]nc[ din primele 27 de minute, când au marcat 4 goluri. Giovani Lo Celso a realizat dubla, Edinson Cavani a înscris o dată, iar Angel di Maria a reuşit un lob superb peste portarul advers.



AS Monaco a punctat prin Rony Lopes, care a stabilit scorul pauzei, 4-1.

Gazdele au continuat recitalul şi în repriza secundă. Di Maria şi-a trecut în cont şi el dubla, Radamel Falcao a trimis balonul în propria poartă, iar Julian Draxler a închis tabela în minutul 86.



Cu cinci etape până la finalul stagiunii, PSG are 87 de puncte, iar AS Monaco, locul doi în clasament, are 70 de puncte, astfel că nu mai poate trece pe prima poziţie.

Gruparea pariziană a mai câştigat în acest sezon Cupa Ligii franceze, iar miercuri va întâlni formaţia Caen în semifinalele Cupei Franţei.