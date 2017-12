Părinţii sunt în căutarea cadourilor perfecte pentru copiii. Jucăriile educative, preferatele micuţilor. Ce spun psihologii

În perioada sărbătorilor de iarnă, părinţii sunt în căutarea cadourilor perfecte pentru copiii. De cele mai multe ori, aceştia le cumpără micuţilor jucării educative.



"Este nevoie să investim în copii noştri ca să aibă o dezvoltare adecvată. Prin astfel de jucării am învăţat culorile, formele, am învăţat animalele", a explicat mama unui copil.



Dani Gonţa este elev în clasa I. Părinţii i-au cumpărat multe jucării educative, iar acum băiatul adoră toate piesele din care se poate construi.



"Ce fel de jucării îţi plac cel mai mult? -Lego. - Dar de ce? Pentru că pot să fac tot felul de chestii, tot ce vreau. Să construiesc bărci, case", a spus Dani.



În doar câteva minute, Dani a asamblat un robot din jucării ecologice: "Am pus primul picioruş, seamănă cu un ciocan. Facem şi cealaltă parte la fel. Şi roboţelul nostru are două picioruşe."

Un magazin din Capitală propune o gamă variată de jucării educative. Administratorii spun că, în această perioadă, vânzările au crescut cu până la 30 la sută.



"Din seria jocurilor lego, tetris, avem aşa un tetris mai micuţ şi aşa mai mare. Aici sunt peste 100 de piese şi o mică cărţulie ce poate să facă cu ele copilul. Tot din seria aceasta de jocuri sunt astea care copilul la sfârşit are un rezultat o maşină, un elicopter, un camion", a declarat Victoria Novac, consultant în vănzări.



Chiar şi din cele mai simple piese, poţi face o adevărată poveste pentru copii.



Obiectele care le pun copiilor imaginaţia în mişcare trebuie alese ţinând cont de vârsta acestuia şi de utilitate, spun psihologii.



"Jucăriile oferă copiilor o lume în care ei învaţă, memorează, formează procesele de logică, de gândire şi nu în ultimul rând descoperă lumea. Orice jucărie trebuie să impună culoare, separat, ori culoare ori impune sunet, alta impune atingere, moliciune", a precizat Irina Novac, psiholog.



Preţul pentru o jucărie educativă începe de la 15 lei şi poate ajunge până la cinci sute de lei, dacă voirbim de puzzle-urile din lemn.