Părinţii, REVOLTAŢI de modul de recuperare a orelor pierdute din cauza vacanţei forţate

Ora 7:50. Liceul Mihail Berezovschi."Orele de recuperări sunt făcute şi de dimineaţă şi după masă, mai stau plus şi la grupă şi asta duce la oboseală psihologică, fizică"."Da, ne deranjează. Nu reuşim nici noi la serviciu şi pentru copii este foarte greu de a se trezi dimineaţa. Ei sunt obosiţi"."Mai târziu ies, vine deja iarna , ora s-a schimbat se face mai întuneric deja şi practic aproape de ora patru sunt acasă. Este foarte greu, mai ales fetiţa este clasa întîi, este obositor"."Un pic ne încurcă şi cu lecţiile adăugătoare, ceva dacă avem extraşcolar. Da, un pic am amânat să mergem mai târziu"."Tot cu grupă la 16:30. Cea mare da, cea mină nu reuşeşte, sunt obosite"."Vrem să nu fie întreruptă, vrem să fie cu numărul de ore care este prevăzut în planificarea de lungă durată a profesorilor şi atunci când s-a schimbat decizia că putem să recuperăm şi în semestrul doi, noi deja am avut graficul, am vorbit cu părinţii, elevii, cadrele didactice şi am luat o decizie, am făcut un ordin", a declarat Elena Cernei, director Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Capitală."Copilaşii care nu vor reuşi să se descurce cu un volum mai mare de informaţie, nu vor reuşi să o asimileze la un nivel mai aprofundat, asta poate să le stârnească pe termen mai lung sau mai scurt anumite frustrări, senzaţia că ei nu se descurcă", a explicat Aurelia Balan Cojocaru, psiholog.Ministerul Educației și Cercetării a decis prelungirea vacanței de toamnă cu 7 zile pentru toţi elevii din localităţile unde a fost instituit codul roșu de alertă din cauza pandemiei.