Părinţii, nemulţumiţi de starea Grădiniţei 151. Ei spun că sălile au mucegai şi tencuială care cade

Mucegai, ţevi sparte, tencuială care cade şi mobilă veche de peste 30 de ani - de asta au parte copiii care merg la grădiniţa 151 din sectorul Botanica al Capitalei. Părinţii se tem pentru sănătatea micuţilor şi acuză directoarea că nu face nimic pentru a soluţiona problema.



Aceste imagini dezolante au fost expediate pe adresa redacţiei de câţiva părinţi. În imagini se vede cum toţii pereţii dintr-o grupă sunt plini de mucegai, iar ţevile de la baie curg.



"Mirosul ăsta de umezeală, copiii veşnic răceau, noi îi duceam o săptămână la grădiniţă, iar două stăteau acasă bolnavi."



Am mers la directoarea instituţiei să obţinem un răspuns, însă aceasta a fost agresivă cu echipa de filmare şi a negat existența mucegaiului în încăperi.



" - Cum aţi ţinut copiii în mucegai?

- Nu am ţinut copiii în mucegai.

- Părinţii s-au plâns că această problemă demult. - ... "



Am mers într-un tur prin instituţie şi am descoperit şi alte probleme în cel puţin două grupe. Tencuiala de pe un tavan stă să cadă, iar baia arată ca un grajd. Educatoarele care făceau reparaţii în instituţie neagă existenţa mucegaiului.



"Nu a fost acolo mucegai. Aţi intrat, aţi simţit miros de mucegai? - Când s-a făcut reparaţie? - Demult s-a făcut, paznicii au reparat, acum se face încă o dată reparaţie pentru că grupele trebuie să primească copii."



Părinţii care ne-au sesizat, afirmă că în grupă a apărut mecegaiul după inundațiile de toamna trecută, iar reparaţia a fost făcută de educatori pe banii părinţilor. Micuţii au stat jumătate de an în sala cu pereţi mucegăiţi. Am cerut o reacţie şi de la şefa Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport, Rodica Guţu, însă aceasta a refuzat să ne vorbească şi a trimis un subaltern în locul ei. Acesta susţine că sala mucegăită a fost de fapt închisă.



" - În acea grupă plină de mucegai nu erau copii?

- Nu erau copii, v-am spus că grupa a fost închisă din cauză că nu era educatoare", a spus Serghei Glişovan, inginer Direcţia de Învăţământ, Botanica.



"Dar nu a fost sistată activitatea grupei, asta e minciună."



Reprezentatul Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport afirmă că nu sunt bani pentru renovarea grădiniţei 151 şi se fac doar lucrări de întreţinere. În acest an 24 de milioane de lei au fost alocate pentru reparaţia a 159 de grădiniţe din Capitală.