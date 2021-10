Părinţii, nemulţumiţi de decizia autorităţilor de a prelungi vacanţa de toamnă a elevilor. Ce spun profersorii

Mai mulţi părinţi sunt nemulţumiţi de decizia autorităţilor de a prelungi vacanţa de toamnă a elevilor. Unii spun că nu au cu cine să-şi lase copiii. Între timp, directorii instituţiilor de învăţământ susţin că pregătesc programul şcolar pentru recuperarea orelor.Un colac de salvare în această situaţie sunt buneii, care stau cu nepoţii, în timp ce părinţii muncesc.''Părinţii lucrează, mă strădui să o ocup cu ceva în timpul zilei, fiindcă se plictiseşte. Dacă nu are ce face se plictiseşte, la plimbare. Mai avem bunici, se cupă şi ei, ne mai schimbăm.''Însă alţii spun că nu au cine lăsa copiii cât timp sunt la serviciu.''Ne strică toate planurile dacă sincer. De ce, lucrati undeva? Da, desigur lucrăm. Nu văd rostul pentru prelungirea vacanţei, este un gol în studii.''''Dacă e nevoie trebuie de stat acasă, dar dacă nu, mai bine la şcoală clar lucru.''În acest caz s-a autosesizat şi grupul Părinţi Solidari. Într-o postare pe facebook, membrii acestuia au scris că Primăria nu s-a închis, Guvernul nu s-a închis și toate instituțiile publice funcționează în regim normal, chiar cu delegații şi ședințe extinse cu zeci de oameni. Însă şcoala este din nou singura instituţie publică închisă.Directorul Liceului "Mihai Viteazul" din Capitală, Nelly Berezovschi, ne-a spus că în următoarele zile va stabili cum vor fi recuperate orele.''Prin conlucrare şi cu părinţii şi cu consiliul elevilor, trebuie să ajungem la o înţelegere şi la un numitor comun. Apoi vom organiza consiliul profesoral, în data de două noiembrie, la distanţă, online desigur. Eu nu cred că nu ne va reuşi, am mai avut situaţii de recuperări.'', a declarat Nelly Berezovschi, Directorul Liceului Teoretic “Mihai Viteazul”.Chiar dacă sunt în vacanţă, profesorii menţin legătura cu elevii.''Noi suntem ca întotdeauna pregătiţi pentru a începe orele. Suntem într-o colaborare cu părinţii chiar şi în această perioadă.''Potrivit unui ordin semnat de ministrul Educaţiei, Anatolie Tpală, vacanța de toamnă a elevilor a fost prelungită până în 7 noiembrie în localitățile aflate sub roșu de COVID. Copiii vor reveni la şcoală în opt noiembrie, iar orele vor fi recuperate.