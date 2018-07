Părinţii din Tabani, ÎN PANICĂ. Una dintre dădacele de la grădiniţă ar fi bolnavă de TUBERCULOZĂ ACTIVĂ

Risc sporit de infectare cu tuberculoză într-o grădiniţă din satul Tabani din raionul Briceni. Zeci de copii, care frecventează instituţia sunt în pericol după ce au intrat în contact cu una dintre dădacele grădiniţei care suferă de tuberculoză în formă activă. Cei peste 60 de copii sunt supuși investigațiilor medicale pentru a depista dacă au fost sau nu infectaţi.

Potrivit directoarei grădiniţei, educatoarea şi-a început activatea recent în instituţia pe care o gestionează. Aceasta spune că dădaca ar fi prezentat toate actele medicale care confirmă că starea ei de sănătate îi permite să activeze în grădiniţă.

"Aici scrie că are aviz pozitiv, stă iscălitura medicului că are aviz pozitiv pentru activitate până în 20 septembrie 2018. Nu se comentează am fost sau sunt amendată, sunt nişte zvonuri. Care este vina mea? Eu tot am fost supusă riscului şi am în spatele meu 65 de copii şi părinţi", a declarat Alexandra Stari, directoarea grădiniţei.

Totuşi responsabilii din cadrul Centrului Medicilor de Familie din Briceni susţin că femeia nu ar fi trecut fluorografia, investigaţia care ar fi putut depista virusul TBC. În lipsa acestei investigaţii educatoarea nu ar fi putut să obţină certificatul care i-ar permite să se angajeze.

"Noi nu putem confirma faptul că ea a trecut. În cabinetul de radiologie, unde se fac investigaţiile radiologice date despre că ea a trecut în 2017 date că a trecut radiografia pulmonară nu sunt. Pacienta în cauză nu a prezentat nici medicului de familie rezultatul radiografiei pentru anul 2017", a spus Liviu Petrov, şeful Centrului Medicilor de Familie din raionul Briceni.

Medicul de familie al femeii strânge din umeri şi spune că aceasta ar fi fost diagnosticată de către el cu pneumonie şi nicidecum cu tuberculoză.

"Pacient, sarcină, 26-27 de săptămâni a fost depistată o pneumonie, mai departe a fost consultată de către mine şi trimisă la specialiştii din Briceni pentru a confirma diagnoza, a fost spitalizată în Chişinău", a spus medicul de familie.

Părinţii sunt revoltaţi şi spun că sunt gata să acţioneze dădaca în instanţa de judecată dacă se va dovedi că micuţii lor au fost infectaţi:

"Noi când am aflat am fost şocaţi. Cum aşa ceva la grădiniţă? Să aibă măcar un copil aşa ceva o să dăm în judecată, cum să lăsăm copii să se umple de tuberculoză, cu ce sunt vinoveţi ei. Ea nu a trebuit să vină la grădiniţă dacă a ştiut că are aşa ceva."

"O să investigăm totul treptat, la trei luni o să facem analizele respective"

Grădiniţa din satul Tabani, raionul Briceni este frecventată de 65 de copii.