Părinții care au refuzat să-și vaccineze copiii amenință că vor da în judecată Ministerul Educaţiei

Au refuzat să-şi vaccineze copiii, iar acum sunt nemulţumiţi că aceştia nu sunt admişi în instituţiile de învăţământ. Câţiva părinţi care s-au pomenit într-o situaţie similară împreună cu membrii Mişcării juriştilor Ortodocşi din Moldova au organizat astăzi o conferinţă de presă în care au anunţat că vor acţiona în judecată Ministerul Educaţiei. Potrivit acestora, ordinul ministerial este unul ilegal pentru că ar încalca dreptul copiiilor la educaţie.

Această femeie care ne-a rugăm să nu-i divulgăm identitatea ne-a spus că a refuzat să-şi vaccineze copilul împotriva rujeolei din motive religioase, iar acum băieţelul ei nu mai este primit la şcoală.



"Am doi copiii nevaccinaţi, unul nu are nici o vaccină, altul are mai puţine vaccine. Şi acuma băieţelul este exmatriculat din şcoală, pentru că nu vreau să fac vaccinul de rujeolă".



Într-o situaţie similară s-a pomenit şi Ala Stârcu, care nu şi-a imunizat copilul pentru a nu-l expune riscului apariţiei reacţiilor adverse.



"Sunt cazuri foarte grave, este un caz de deces, în 2004. Este un caz unde s-a mărit ficatul de la vaccinul. Noi nu peste noapte ne-am gândit că gata, nu-mi vaccinez copilul", a spus Ala Stîrcu, parinte.



Potrivit ultimelor date colectate de Ministerul Educaţiei în comun cu Ministerul Sănătăţii, aproape 5 mii de copii din ţara noastră rămân nevaccinaţi împotriva rujeolei. Mai bine de jumătate dintre aceştia nu au fost imunizaţi la cererea părinţilor. Conform unui ordin emis de Ministerul Educaţiei, din motive de carantină aceştia nu pot fi admişi în instituţiile de învăţământ. Reprezentanţii Mişcării juriştilor Ortodocşi din Moldova consideră că această normă îi marginalizează pe copii şi le încalcă dreptul la educaţie. Aceştia spun că vor acţiona Ministerul Educaţiei în Judecată.



"Avem copii din Ocniţa, care începând cu 1 septembrie stau acasă. Iar în Ceadâr-Lunga, deci directorul şcolii a spus că dacă aduceţi copilul la şcoală eu anunţ poliţia, va sta la uşă, şi va fi scos înafara instituţiei de învăţământ", a zis Elena Bâtcă, membru al Mişcării Juriştilor Ortodocşi din Moldova.



Potrivit medicilor, un singur copil nevaccinat care a contractat virusul poate molipsi altele 18. Din aceste considerente, managerii instituţiilor de învăţământ sunt în drept să nu-l admită la şcoală sau grădiniţă, spun reprezentanţii Ministerului Educaţiei.



"Dolianţele noastre sunt de a elimina orice factor de risc din instituţiile de învăţământ şi anume ne referim aici la toţi copiii. Noi nu ne putem permite încălcarea prevederilor legale care stabilesc expres că admiterea în instituţiile de învăţământ este condiţionată de vaccinuri", a menționat Rodica Josan, şef secţia Juridică din cadrul Ministerului Educaţei.



Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, numărul bolnavilor infectaţi cu rujeolă a ajuns la 282. Cele mai multe cazuri - 239, au fost confirmate în luna august, iar cele mai afectate regiuni sunt raioanele Ceadîr-Lunga, Vulcănești, Ungheni și Taraclia.Totodată, pe întreg teritoriul țării este menținut codul portocaliu privind riscul de răspândire a rujeolei.