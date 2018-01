Parcurile din Capitală au fost luate cu asalt. După ospăţul de Revelion, oamenii au ieşit să alerge

Timpul frumos de afară i-a scos la plimbare şi pe aproape 50 de iubitori de sport care au alergat în jurul lacului din Valea Morilor. Oamenii spun că au decis să înceapă noul an corect şi să scape de kilogramele în plus care s-au adunat de sărbători.



Pentru familia Ghiorghiţă a devenit deja o tradiţie ca noul an să-l înceapă cu un cros.



"E o tradiţie, e o obişnuinţă pentru noi, e ceva normal şi ne simţim bine cu aşa tradiţii în familie", Vitalie Ghiorghiţă, locuitor al Capitalei.



Iniţiativa de a sărbători în aşa mod noul an aparţine unui grup de sportivi.



"Mă simt foarte bine, chiar foarte bine,deja am trei cercuri, mai planific două. Ideea este foarte bună să întâlnim anul nou într-o aşa atmosferă, după cum vedeţi timpul este foarte favorabil pentru alergat".



"Este o zi foarte frumoasă, iar anul care a venit am decis să îl dedicăm sportului, dar să nu stăm culcaţi în pat."



"Azi trebuie ceea ce am acumulat ieri să mai dăm jos. "



Parcul a fost plin astăzi şi de cei care au ieşit doar la o plimbare.



"Cu o plimbare uşoară să mai dăm jos ce am pus aseară ştiţi că oricum s-au adăugat kilograme nu numai de aseară, dar în general Crăciunul, Anul Nou.



"Noul an trebuie să îl întâmpinăm cu o plimbare. Chiar dacă suntem în luna ianuarie, primăvara este aproape."



Medicii recomandă efectuarea exerciţiilor fizice pentru a reveni în formă după consumului de alcool, dar şi după mesele copioase.