Parcuri reabilitate şi curate! Silvia Radu: Chişinăul are un tezaur în parcurile sale şi am hotărât ca în acest an să intervenim

Parcurile din Capitală vor avea un nou aspect. Primarul interimar Silvia Radu, a semnat o dispoziţie care vizează amenajarea parcurilor "La Izvor" şi "Valea Trandafirilor." O altă dispoziţie prevede ca toate gheretele din parcurile din sectorul Râşcani să fie evacuate. Comercianţii au la dispoziţie încă trei zile pentru a îndeplini cerinţele autorităţilor locale.

"Trebuie să eliberaţi acest loc?

- Nu cunosc. Eu sunt angajat de rând, nu cunosc.

- Deocamdată mai activaţi?

- Da eu încă vin la serviciu."



Pe teritoriul Complexului memorial "Feciorilor Patriei, Sfântă Amintire" din sectorul Râşcani sunt câteva gherete în care se vinde cafea şi haine. Acestea activează de mai mult timp, iar stăpânii nu se grăbesc să le evacueze. Oamenii spun că ar vrea ca locurile de agrement să fie eliberate de comercianţi.



"Gheretele care sunt prin parc încurcă , care sunt în părţi e bine. Nu e bine să fie în parc ele.

- De ce?

- Aici e pentru copii , nu e loc de vânzare."



"E ok, dacă ar lăsa numai una, două dar nu toţi, mai vin cu maşini ambulante, mai mai vin şi cu jucării şi la copii nu poţi să le explici, dacă evacuează, evacuează tot."



Potrivit unui proiect al primariei, parcul "Valea Trandafirilor" din sectorul Botanica al Capitalei va fi reabilitat complet până la sfârşitul acestui an. Va fi schimbat iluminatul de pe alee şi vor fi create piste speciale pentru biciclişti. Totodată, va fi amenajat un loc special pentru iubitorii de skateboard, volei şi tenis.

Locuitorii Capitalei salută iniţiativa.



"Dacă este loc cât acolo pentru bicicletă se poate o pistă nu chiar mare, se poate numaidecât de făcut."



"E o ideie bună şi asta nu ar strica să fie lumină în parc."



"O să se plimbe copii, cu iluminat, noaptea, seara o să putem să ne plimbăm. Socot că e o ideie bună."



Şi parcul "La Izvor" va arăta altfel. Primăria şi-a propus să schimbe trotuarul, să amenajeze intrarea şi să reabiliteze havuzul, care de ani buni nu mai funcţionează. După reparaţie oamenii vor avea parte de o odihnă şi mai plăcută.



"Ar fi bine să fie un havuz care ar funcţiona aici pentru noi, pentru generaţiile următoare, pentru copii noştri. Ar fi bine ca noaptea să fie şi lumini."



Primarul interimar Silvia Radu spune că lucrările vor începe de săptămâna viitoare.



"Chişinăul are un tezaur în parcurile sale şi am hotărât ca în acest an să intervenim în aceste două parcuri în limita posibilităţii bugetului pe care îl avem. La Valea Trandafirilor se va interveni mult mai intensiv", a spus Silvia Radu, primarul interimar al Capitalei.



Pentru reparaţia celor două parcuri au fost alocate 20 de milioane de lei.