Parcul Dendrariu din sectorul Buiucani al Capitalei va avea o nouă intrare

foto: publika.md

Parcul Dendrariu din sectorul Buiucani al Capitalei va avea o nouă intrare pentru public, la intersecția străzilor Vasile Lupu și Constantin Stere. Conducerea parcului anunţă că lucrările vor fi gata până la sfârşitul anului. În plus, s-a luat decizia prelungirii programului de vizitare până la miezul nopţii iar în parc a fost amenajată pe 10 mii de metri pătraţi o zonă suplimentară pentru vizitatori.



Zona se numeşte "Eternitate" şi este situată lângă intrarea principală. Spațiu este conceput și amenajat în manieră clasică, cu trei fântâni arteziene, bănci şi felinare. Lucrările de construcție au durat șase luni.



"Am decis să creăm o expoziţie similară cu grădinile de la Versailles. Există doar trei componente - gazonul, vegetația și havuzurile", a spus colaboratorul ştiinţific Parcul Dendrariu, Anatolii Braziţchi.



Pentru noua poartă amenajată pe strada Constantin Stere, primăria a alocat 1 milion 200 de mii de lei. Iar conducerea parcului are de gând să mai facă o intrare de pe strada Coca. Vizitatorii sunt încântaţi de noile schimbări.



"Este foarte bine, pentru că întregul oraş vine aici. Iar sâmbătă şi duminică sunt atât de multe mașini încât este imposibil să treci."



"Noua zonă de plimbare este minunată, iarbă este foarte moale, iar copiilor le place să alerge și să se rostogolească prin ea."



Conducerea parcului dă asigurări că tarifele nu vor fi majorate în perioada următoare. Adulții vor plăti în continuare 4 lei pentru intrare, iar elevii, 2 lei. În medie, aproximativ 1.500 de persoane vizitează Dendrariul în zilele lucrătoare, iar în weekend numărul lor poate ajunge la 5 mii.