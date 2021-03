Parcul de troleibuze din Capitală va fi modernizat şi cu bani obţinuţi din emiterea obligaţiunilor municipale. Prin acest instrument de creditare, Primăria Chişinău îşi propune să plătească pentru jumătate din cele 25 de troleibuze pe care planifică să le cumpăre în acest an. Iar până în 2022, urmează să fie atrase, astfel, aproape 100 de milioane de lei.În acest an, autorităţile şi-au propus să cumpere din Belarus troleibuze în valoare de 99 de milioane de lei. 49 de milioane de lei vor fi împrumutaţi de la BERD şi BEI, iar restul 50 de milioane vor fi asigurate din contul emiterii de obligaţiuni municipale."Să nu lăsăm ca la sfârşit de an să vină troleibuzele, dar să începem procesul de achiziţionare la început de an ca în a doua jumătate a lui 2021 să avem deja troleibuze pe străzile municipiului Chişinău. "Proiectul a fost elaborat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent „Expert Grup" şi finanţat de Ambasada Ţărilor de Jos."Cred că proiectul urmează să fie unul bun pentru Republica Moldova şi pentru municipiul Chişinău. Mulţumesc „Expert Grup" pentru expertiză. Cred eu că putem pune începuturile unor noi instrumente financiare pentru Republica Moldova şi pentru Chişinău. ""Ştim bine, în sectorul bancar şi nu doar există un anumit volum de lichidităţi care poate fi redirecţionat în instrumente financiare cu risc moderat sau chiar redus. Pentru Primărie, ca debitor, ca emitent de obligaţiuni, este o oportunitate, este o sursă de mobilizare de fonduri pentru finanţarea investiţiilor capitale."Un astfel de proiect va fi implementat şi în alte două localităţi ale ţării: la Sângera şi Ceadâr-Lunga.