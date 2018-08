Parcul de ambulanţe se reînnoieşte! 14 autospeciale noi au fost repartizate în mai multe localități din ţară

foto: publika.md

Parcul de ambulanţe se reînnoieşte. Încă 14 autospeciale din cele 69 achiziționate de Guvern au fost repartizate în ţară.



Una dintre salvări a ajuns la Nisporeni.



"E învechit transportul si sunt probleme atit cu uzura cat si timpul de ajungere. Sunt cazuri ca se opreste, se deplaseaza alta echipa sau ne ducem in ajutor", a menționat Gheorghe Gonța, şeful Serviciului de Urgenţă din Nisporeni.



Felcerii spun că ambulanţele sunt dotate cu utilajul medical performant, care le va permite să intervină mai rapid şi mai calitativ în cazul unor urgenţe.



"La ora actuala avem cinci echipe şi patru masini dintre care o masina este in satre foarte foarte rea. Este foarte binevenita aceasta autospecială care este dotată cu aparataj performant, cu aparataj bun pentru calitatea serviciilor de urgenta", a zis Tatiana Ochișor, felcer.



Au apreciat autospecialele şi şoferii care spun că noile ambulaneţele sunt numai bune pentru drumurile din sate, acolo unde se deplasează cu dificultate, mai ales în perioada rece.



" Multumim conducerii de varf pentru asa tehnica buna pentru satele noastre. Drumurile sunt rele, dar ele ne scot din situatie. is foarte bune masini, mai ales de iarna, ele fac un lucru excelent de bun", a spus Gheorghe Gheorghiță, şofer.



Cele 14 ambulanţe fac parte dintr-un lot de 69 de autospeciale achiziţionate de Guvern. Autorităţile din sănătate îşi propun ca până în anul 2020, să reînnoiască aproape în totalitate parcul de ambulanţe.



" Ne propunem, de asemenea, asigurarea a inca 170 de ambulante ca sa atingem acel obiectiv pe care si l-a propus guvernul in programul de asistenta medicala prespitaliceasca, şi anume, reînnoirea parcului de ambulanţe cu 70 de procente", a declarat Rodica Scutelnic, secretar de stat, Ministerul Sănătăţii.



Pentru procurarea întregului lot de ambulanţe, Guvernul a alocat 51 de milioane de lei. Ultimele 15 maşini vor fi repartizate săptămâna viitoare.