Parcul Alunelul din Capitală a găzduit festivalul tinerilor meşteşugari. Vizitatorii au rămas surprinşi de măiestria artiştilor

Obiecte din ceramică, lemn, paie sau piele au putut fi admirate sâmbătă în Parcul Alunelul din Capitală. Meşteri populari de toate vârstele s-au adunat la festivalul tinerilor meşteşugari, pentru a-şi etala creaţiile confecţionate manual. Nu au lipsit nici vizitatorii, care au rămas plăcut surprinşi de măiestria artiştilor şi au făcut cumpărături.Victor Pelin are 71 de ani, iar de profesie este inginer. Acesta povesteşte că pasiunea pentru lemnărit a moştenit-o de la tatăl său şi vrea să o transmită mai departe.''Când s-a născut nepoţica mea am vrut să fac şi pentru ea ceva ca să fie de folos. Am făcut mai multe jucării, iată aşa, vedeţi, hop!''Vasile Bălan a venit de la Bălţi cu instrumente muzicale. El spune că acest meșteșugărit necesită multă concentrare şi timp.''Îl facem pe procese, îl sfredelim, îl lăsăm o săptămână, două. Pe urmă din nou ne apucăm de el.''Eugenia Bălan confecţionează obiecte din paie de la 40 de ani. Femeia spune că vrea să transmită acest meșteșugărit şi generaţiei tinere.''Învăţ copiii şi maturii a confecţiona aşa lucrări. Multe lucrări de aici, sunt confecţionate de copii.''Acest tânăr a venit la festival cu burdufe din piele naturală.''Prelucrat manual absolut tot, de la tăiere până la prelucrare cu ceară. Nu-mi aduce atât de mulţi bani, cât ar putea un lucru obişnuit, dar sunt foarte pasionat de asta şi mă ţin cât pot.''Vizitatorii au rămas încântaţi de lucrările meşterilor şi nu au ezitat să cumpere câte ceva.''Avem un popor foarte inventiv şi creativ, de aceea ar fi necesar să suţinem toate meşteşugurile.Am cumpărat un tocător şi un burete natural pentru baie. ''''De la doamna Maria Rusu am cumpărat ie din satul Lozova, raionul Străşeni.''''Ne place foarte mult. Am adus şi fetiţele ca şi ele să vadă , să vadă cum oamenii muncesc.''La acest acest atelier de creaţie tinerele au putut învăţa arta croşetatului din aţa obţinută din haine reciclate.'' O să puneţi aşa pe mână, învârtiţi odată şi îl fixaţi. Vârâţi în interior şi trageţi aţa de lucru.''Tinerele au privit cu atenţie şi spun că asemenea activităţi sunt bine-venite.''Am făcut asta foarte demult şi am decis că e o sâmbătă foarte bună ca să-mi aduc aminte.''''Am decis să vin să facem un covoraş reutilizabil pentru că susţin mediul şi activitatea de aşa tip''Festivalul Tânărului Meşteşugar este la cea de-a cincea ediţie şi are drept scop promovarea valorilor culturale şi susţinerea meşteşugarilor din ţară.