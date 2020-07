Parcul acvatic din Sociteni şi-a reluat activitatea. Adulţi şi copii s-au bălăcit în apă şi au făcut băi de soare

Zeci de oameni au profitat de vremea frumoasă și s-au bălăcit în apă şi au făcut băi de soare. Andrei Cunev a venit la piscină cu copiii şi soţia şi se bucură că oamenii sunt respectă măsurile de combatere a pandemiei."Îmi pare rău că parcul de distracţie nu a fost deschis mai înainte. Eu consider că parcurile acvatice, piscinele trebuiau deschise şi în perioada pandemiei, deoarece de la soare primim vitamina D, care întăreşte imunitatea. Aici se respectă distanţa socială, şezlongurile sunt amplasate la o distanţă mare unul de altul", a declarat Andrei Cunev, vizitator."Din păcate, sunt închise toboganele, dar sperăm că o să se deschidă curând"."Eu m-am bucurat foarte mult şi chiar am şi dansat de bucurie. Apa este foarte caldă, îmi place foarte mult aici".''Foarte bucuroşi, fericiţi. Ia uitaţi-vă la ei cum se distrează.''"- Cu cine aţi venit?- Cu nepoţii. Am venit mai mult pentru ei. Dacă nu erau ei eu nu eram să vin. Păstrăm distanţa, ne străduim să nu interacţionăm cu oameni străini, ne punem masca dacă mergem la prânz".Pentru că şi-au reluat activitatea abia la mijlocul verii, pierderile sunt semnificative, însă preţurile la bilete au rămas neschimbate. Aceştia dau asigurări că se întreprind toate măsurile necesare pentru a preveni răspândirea noului coronavirus"Şezlongurile sunt amplasate la o distanţă de doi metri, la fiecare două ore facem dezinfectarea șezlongurilor, umbrelelor, scaunele, balustradele. Personalul este echipat cu mănuşi, mască de protecţie. La intrare pe teritoriu, vizitatorilor li se măsoară febra, li se dezinfectează mânile", a precizat Mihaela Onu, administrator.