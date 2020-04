Parcări aglomerate şi cozi kilometrice în prima zi de la relaxarea restricţiilor în contextul pandemiei de coronavirus

A fost tabloul surprins în mai multe magazine cu materiale de construcţii din Capitală. Accesul se face doar cu respectarea normelor sanitare."- Dvs. treceţi.- Băieţi, fără măşti nu este permis accesul.""-Noi suntem în proces de reparaţie, aproape două săptămâni am avut probleme că nu erau magazinele deschise, suntem bucuroşi.- Aţi aşteptat mult deschiderea magazinului, înţeleg eu!- Da cu mare nerăbdare, număram zilele, orele."Administraţia magazinului nu se aştepta la atât de mulţi clienţi."Începând cu ora 09:00 am avut un flux neaşteptat de oameni, deşi bănuiam că poate fi astfel după o perioadă îndelungată. Angajaţii i-am echipat cu mănuşi, măşti şi viziere. Avem dezinfectant la intrări în magazine, avem termometrele, nimeni nu intră fără să fie verificat", a spus Anatolie Ţurcan, administrator magazin.Deşi centrele comerciale şi pieţele rămân închise, într-o piaţă din sectorul Centru al Capitalei erau mai multe gherete deschise. Unii cumpărători erau întorși din drum, alţii însă ieşeau cu pungile pline. Proprietarii gheretelor sunt nemulţumiţi că autorităţile au permis doar redeschiderea magazinelor mari."Dacă e lege, atunci lege pentru toţi, ori ne închid pe toţi şi stăm în carantină aşa cum a fost până acum. Noi acum trebuie să achităm 50 la sută din arendă, dar de unde bani dacă nu activăm", a zis Cristina Iațco, proprietară gheretă."Acolo, în magazinele mari poate fi infecţie, ci nu în pieţele în aer liber. Noi vrem să ne permită să activăm, sigur cu normele care sunt cerute, să avem mască, mănuşi, să ştergem suprafețele cu dezinfectant", a zis Veronica Cebotari, poprietară gheretă."Nu avem bani, e o problemă acum. Nu avem bani, nici pensie.""- Faceţi cumpărături astăzi?- Facem, facem.- Ce căutaţi, aţi găsit deja, sunt reduceri?- Inele căutăm, nu am găsit încă."