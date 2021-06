"Parcă era 11 septembrie". 100 de oameni dispăruți după prăbușirea blocului cu 12 etaje din Miami

Operaţiunea de căutare a victimelor după prăbuşirea clădirii cu 12 etaje din Miami este în plină desfăşurare. Potrivit celui mai recent bilanţ, un om a murit, 37 au fost scoşi în viaţă de sub dărâmături, iar 99 sunt încă daţi dispăruţi. 11 dintre persoanele salvate au fost transportate la spital cu diverse traumatisme. Autorităţile locale spun că numărul morţilor ar putea creşte.



"Partea dinspre nord a clădirii s-a prăbuşit. E vorba despre aproximativ 55 de apartamente. Am început o amplă operaţiune de salvare", a declarat un pompier.



Persoanele care se aflau într-un hotel de alături spun că după prăbuşirea blocului au auzit strigăte de ajutor de sub dărâmături. Jurnaliştii au reuşit să surprindă momentul în care dintre ruine a fost scos un copil. Sute de echipaje de salvatori au fost mobilizaţi la faţa locului. Localnicii sunt şocaţi de cele întâmplate.

Un alt bărbat care a fost la fața locului imediat după momentul prăbușirii imobilului a declarat pentru BBC că: "Arăta de parcă era 11 septembrie".

Clădirea, construită în anii 80, era supusă unor lucrări de renovare. Cauzele prăbuşirii blocului nu au fost stabilite, deocamdată. Investigaţiile vor începe abia după ce toate persoanele vor fi scoase de sub dărâmături.