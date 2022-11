Parc fotovoltaic la Nisporeni. Centrala va produce anual peste un milion de kilowați pe oră

Energia verde a ajuns şi în oraşul Nisporeni. Acolo a fost instalat recent un parc fotovoltaic. Centrala are capacitatea de 800 de kilowați, iar potrivit inginerilor, aceasta va produce anual peste un milion de kilowați pe oră, ceea ce va permite asigurarea cu energie a sute de familii.

Proiectul a fost realizat datorită unui investitor din Danemarca, potrivit căruia, cu asemenea investiţii, Moldova poate deveni mai independentă energetic, mai ales în contextul crizei actuale.



''Pe acest teren, cu o suprafaţă de aproape două hectare, au fost instalate 1843 de panouri solare. Inginerii spun că energia produsă aici anual poate asigura 700 de gospodării sau 50 de grădiniţe.''



Inginerii care au muncit la crearea parcului fotovoltaic din Nisporeni spun că acesta a fost dat în exploatare la sfârşit de septembrie. Activitatea centralei, care are opt invertoare, poate fi monitorizată din orice colţ al lumii, prin intermediul telefonului.



''Funcţionarea parcului fotovoltaic este controlată cu ajutorul monitorizării de pe telefon, în orice colţ al lumii, dacă este conectat la internet. Persoana care conduce această centrală electrică poate controla activitatea acesteia fără a fi prezentă pe teritoriu'', a explicat PETER ARZHENKOV, inginer.



Potrivit inginerilor, temperaturile de afară şi lumina solară sunt determinante în producerea de energie.



''Cea mai mare cantitate de energie o produce în lunile februarie şi mai, când este vreme rece şi soarele luminează bine. Cu cât mai mult soare este, cu atât mai multă energie produce. De asemenea, capacitatea centralei depinde şi de temperatura din jur. Cu cât este mai mare temperatura de la 25 de grade, cu atât mai puţină energie produce. Dacă sunt treizeci de grade, de exemplu, coeficientul de eficienţă al panourilor scade'', a precizat PETER ARZHENKOV.



Proiectul ambiţios de la Nisporeni a fost realizat datorită unui investitor danez, cu o experienţă de peste 16 ani în domeniu.



''Moldova are multe resurse naturale. Atât de la vânt, cât şi de la soare. Acum am investit în energia solară. Moldova încă nu are multă energie regenerabilă, dar datorită reformelor care au tot fost, ne-au fost oferite mai multe oportunităţi unor persoane ca noi. Vom putea să vindem energia mai ieftin decât metodele existente în ţară'', a afirmat ESBEN KUMKE CHRISTENSEN, investitor din Danemarca.



Investitorul este convins: cu cât mai multe parcuri fotovoltaice, cu atât mai mică este dependenţa energetică.



''Pe o perioadă mai îndelungată, aceste tehnologii, cu energie de la soare şi vânt, vor putea să transforme Moldova dintr-o ţară care are nevoie să importe energie, într-o ţară care poate să exporte această energie'', a mai spus ESBEN KUMKE CHRISTENSEN.



În acest proiect s-a implicat şi fostul prim-ministru Chiril Gaburici. Recent, el a menţionat, în cadrul emisiunii Reporter Special de la Canal 2, că energia obţinută din surse regenerabile devine o soluţie tot mai necesară pentru ţara noastră.



'' Aceştia sunt câţiva paşi în urma cărora noi vom ajunge la careva soluţii. Soluţia încă nu este definitivă, pentru că această energie se produce doar ziua, doar când este soare. Soluţia este atunci când soluţiile de stocare vor fi mult mai accesibile. Astăzi ele sunt, dar sunt foarte scumpe'', a remarcat CHIRIL GABURICI, fost prim-ministru al Republicii Moldova.



Chiril Gaburici a vorbit şi despre cum poate fi îmbunătăţit şi facilitat procesul de instalare a parcurilor fotovoltaice.



''Investitorii să poată semna contracte de lungă durată cu potenţialii consumatori sau cumpărători de energie electrică. Asta ar da posibilitate investitorilor să poată face proiectele astea bancabile, astfel încât să poată să obţină o parte din investiţii şi de la bănci'', a menționat CHIRIL GABURICI.



Proiectul ambiţios de la Nisporeni a costat 800 de mii de euro.