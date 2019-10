PARADOX ELECTORAL. De ce candidatul ACUM a pierdut alegerile în satul Maiei Sandu şi pentru ce au votat oamenii din localitatea lui Dodon

Candidatul blocului "ACUM" la alegerile locale din 20 octombrie a suferit o înfrângere zdrobitoare în satul de baştină al liderului PAS, Maia Sandu. Localnicii din Risipeni, raionul Fălești, i-au acordat Valentinei Blîndescu, înaintată de PAS şi PPDA, doar 19 la sută din voturi, în schimb candidatul Partidului Democrat, Dmitri Masoreti, a câştigat detaşat scrutinul, acumulând aproximativ 70 la sută din sufragii. El a devenit primar al localităţii pentru a doua oară.

Locuitorii satului Risipeni spun că au încredere în Dmitri Masoreti:



"Ce a pornit să facă sper că o să facă şi în continuare. Şi drumurile s-au pornit a face, şi apă cred că o să fie la noi. Este un om de încredere, de nădejde".



"- Aţi votat omul sau partidul?

- Eu să vă spun sincer am votat omul. Am votat şi partidul, aşteptăm schimbări şi din partea asta".



"O lumină, un drum, o purtare frumoasă cu lumea. El merge în maşină şi te salută".



Iar în satul natal al preşedintelui Igor Dodon, considerat lider informal al PSRM, nu a fost înaintat niciun candidat socialist. Lupta pentru fotoliul de edil s-a dat între doi concurenţi independenţi. În cele din urmă a învins din primul tur Anghel Tudor, care a acumulat peste 60 la sută din voturi, iar Vladimir Susarenco nu a reuşit să obţină cel de-al doilea mandat de edil. Primarul ales spune că are planuri ambiţioase.



"Mi-am propus crearea locurilor de muncă deoarece satul moare dacă nu are tineret în sat, nu are locuri de muncă şi nu are copii în sat. Trebuie de dezvoltat în primul rând toate structurile de menire socială atât şcoli, grădiniţe, ca lumea, consătenii să găsească totul în localitate. Consătenii au pledat pentru cineva mai tânăr", a declarat Anghel Tudor, primar ales al satului Sadova.



Vladimir Susarenco spune că nu s-a aşteptat la eşec, având în vedere că în cei patru ani de mandat a reparat cinci sectoare de drum, o grădiniţa şi a amenajat mai multe terenuri de joacă.



"Viaţa nu se termină aici, viaţa merge mai departe. I-am dorit succes, l-am felicitat cu câştigul pe care l-a avut. Principalul să prospere şi acele proiecte din sat să fie implementate cu brio", a precizat Vladimir Susarenco, fost primar.



Localnicii din Sadova spun că şi-au dorit o schimbare şi au ales un alt primar:



"Poate primarul acesta care a fost, eu sunt ca lucrător social şi m-am adresat de multe ori cu întrebări şi nu mi-a plăcut cuma răspuns faţă de persoane în etate în sat. Acesta e cumsecade. A lucrat mai mult înainte şi a fost şi cu oamenii prin sat pe când a lucrat medic veterinar".



"Ce a făcut vechiul primar pentru localitate?

- Câte ceva a făcut. A făcut un drum taman unde trăiesc eu.

- Ce aşteptări aveţi de la noul primar?

- Multe ar trebui să mai facă, încă drumuri ami sunt de făcut, poate a face".



În schimb, în localitatea de baştină a preşedintelui Parlamentului, Zinaida Greceanîi, a câştigat detaşat candidatul socialiştilor Mihai Ursu, care a acumulat peste 96 la sută dintre voturi.