Paradisul pe pământ. Top cele mai frumoase insule din lume

Foto: pinterest.com

Paradisul există şi are nume. Revista Condé Nast Traveler a întocmit un clasament al celor mai frumoase insule din lume. În fruntea listei este Boracay din Filipine. Acolo se poate ajunge doar cu barca, iar turiştii spun că s-au îndrăgostit de plaja cu nisip alb. Oamenii pot face surfing, scufundări sau pescuit.



Locul doi a fost ocupat de o altă insulă din Filipine, Cebu. Această destinaţie este extrem de populare datorită peisajului incredibil, dar şi a activităţilor puse la dispoziţia turiştilor.



Şi locul trei a fost ocupat de o insulă din Filipine. Este vorba despre Palawan, o destinaţie exotică unică prin bogățiile naturale. Numărul turiştilor care aleg să se odihnească acolo creşte de la an la an, de aceea, autorităţile au decis să construiască hoteluri de cinci stele. Una dintre principalele atracţii este renumitul Râu Subteran Puerto Princesa. El este considerat o nouă minune a lumii şi este parte a patrimoniului mondial UNESCO.



În clasament au mai fost incluse insule din Grecia şi Indonezia. Topul este întocmit anual în baza aprecierilor oferite de peste 300 de mii de turişti din întreaga lume.