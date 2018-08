PARADĂ RETRO PE BICICLETE! Sute de femei au pedalat în ţinute şic pe străzile din Galați

Foto: presagalatibraila.com

Eleganţa şi rafinamentul au fost în prima linie la parada cu biciclete din oraşul Galaţi. Sute de femei au pedalat în ţinute şic inspirate din moda anilor 50.



Sursa de inspiraţie a celor prezente la evenimentul "SkirtBike" au fost filmele vechi şi fotografiile de pe reţelele de socializare.



"M-am uitat pe internet şi am văzut floricele, toculeţe şi un coşuleţ. Mi-am luat bicicleta ieri, special pentru eveniment."



"Noi am văzut anul trecut evenimentul şi am ţinut din tot sufletul să participăm şi anul acesta. Susţin mersul pe bicicletă şi femeile mergând pe bicicletă."



Scopul acţiunii este de a încuraja cât mai multe femei să meargă liber şi încrezătoare pe biciclete atunci când se plimbă pe străzi.



"Traseul este unul de 7 km. Este unul pentru toată lumea. Practic pe bulevardul Brăilei, Domnească cu finiş la Grădina Publică", a declarat Ciprian Jiga, organizator parada "SkirtBike".



Parada "SkirtBike" din Galaţi a ajuns la a treia ediţie.