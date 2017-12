Parada Moşilor Crăciun, pe motociclete. O întreagă coloană de Moşi Crăciun au mers prin Capitală pentru a aduce bucurie copiilor și adulților

Absența zăpezii nu este un obstacol. Spiritul sărbătorilor de iarnă a adus astăzi o întreagă coloană de Moşi Crăciun. Locuitorii capitalei au putut nu doar să-i audă, ci și să-i vadă pe stăpânii Crăciunului. Scopul este simplu, de a oferi cât mai multă bucurie adulților și copiilor.

Pregătirile au început încă dimineața. Motocicliştii şi-au pregătit din timp costumele și caii de fier, i-au lustruit și decorat cu decorațiuni festive. Apoi au mers 50 km prin tot Chișinăul.

Botanica, Râşcani, Ciocana și alte sectoare ale Capitalei s-au colorat în roşu-strălucitor. Nimeni n-a rămas indiferent. Primul popas a fost în Centru, unde motocicliștii i-au îndulcit pe copii.



"Bravo organizatorilor. Foarte cool, atât de mulţi Moși Crăciun într-un singur loc. Este foarte incendiar, creează o dispoziție de Anul Nou. Iată, copilul este fericit, mulţumit", a spus o femeie.



Dumitru Caroi este un participant constant al curselor, cu fiecare dată acestea devin pentru el tot mai interesante.



"Totul a pornit de la o persoană, nu-mi amintesc exact de la cine, dar în chat a venit o propunere de a organiza o paradă a Moși Crăciunilor și a dace copiilor cadouri. Să nu uităm, că fiecare motociclist în suflet este totuşi un copil, care de asemenea iubește sărbătorile și, respectiv, are eul său bun", a spus Dumitru Caroi.



Ultimul popas Santa-Bikerii l-au făcut la orfelinatul capitalei. Aici locuiesc în jur de 260 de copii de vârstă școlară. În week-end, majoritatea pleacă la rude, dar de data aceasta puţini au părăsit instituția.



"Am venit în această casă de copii pentru a aduce bucuria noului an, dispoziţia de An Nou. Cred că copiiior le-a plăcut."



Santa modern nu vine nici cu renii, nici chiar cu caii. Acum acesta are la dispoziție 5600 de cai-putere. Este o combinație numai bună pentru băieții cărora le plac motocicletele și fetele, cărora le plac șoferii. Aşa că înainte, Santa, lucrurile mari ne așteaptă.



Aproape 100 de motociclete, câte 50-80 de cai. Nu le-a reuşit să accelereze în mod corespunzător, dar au făcut mult zgomot în oraș.



Asemenea călătorii au devenit tradiționale pentru motociclişti. Acestea sunt organizate deja al 6 an consecutiv.