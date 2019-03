PARADA MĂŞTILOR ÎN TARACLIA. Localnicii deghizați au pornit pe străzile oraşului pentru a speria duhurile rele

Bulgarii din Taraclia au îmbrăcat măşti înspăimântătoare şi au pornit pe străzile oraşului pentru a speria duhurile rele. Ca să alunge ghinionul, dansatorii au luat cu ei clopote şi tobe şi au făcut multă gălăgie. Ritualul practicat de bulgari în ajun de Postul Mare se numeşte "Kozeşko horo", în traducere hora caprelor.



"Măştile pe care le poartă artiştii sunt confecţionate manual, iar tradiţia spune că acestea simbolizează duhurile bune. De asemenea, ei au şi clopoţei. Sunetul lor, se crede, că alungă duhurile rele."



Tradiţia este moştenită de bulgari din moşi-strămoşi. De-a lungul iernii, tinerii îşi confecţionează măşti cât mai înfricoşătoare, numite în bulgară "kuker".



"Totul am făcut singuri, am cusut totul. Aceştia sunt un fel de clopoţei. Tot se cumpără şi se cos. Singuri confecţionăm totul."



"Toace aceste măşti simbolizează duhurile bune care pot alunga tot răul şi toate duhurile rele din oameni, din case, ca să avem o roadă bună."



Bulgarii sunt mândri de tradiţiile lor şi se bucură că se organizează un astfel de eveniment în fiecare an.



"Eram prin trecere şi e imposibil să nu te opreşti, să te uiţi. Copilului îi este interesant, mie, la fel."



"Evenimentul prevesteşte primăvara, ne arată că vine primăvara. Aceste păpuşi alungă duhurile rele. "



"Am venit pentru prima dată. Suntem cu copiii, vrem să le arătăm că există şi astfel de scenete tradiţionale interesante. Este plăcut să vezi aşa ceva în oraşul nostru."



Festivalul "Kozeşko horo" este la cea de-a doua ediţie.