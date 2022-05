Paradă fastuasă la Moscova cu ocazia Zilei Victoriei, în timp ce în Ucraina au continuat bombardamentele

O paradă fastuasă a avut loc la Moscova cu ocazia Zilei Victoriei. La eveniment au participat 11 mii de soldaţi şi 131 de unități de tehnică militară. Anul acesta, din cauza ninsorii, demonstraţiile cu avioane de luptă au fost anulate.

La paradă nu a participat niciun oficial străin. Vladimir Putin a ţinut un discurs pe care l-a dedicat în mare parte invaziei Rusiei în Ucraina.



"Rusia a respins categoric o agresiune preventivă. A fost o decizie forțată, oportună și corectă. Este decizia unei țări suverane, puternice, independente. Nu vom renunța niciodată la iubirea pentru Patrie, la credință și la valorile tradiționale, la obiceiurile strămoșilor noștri, la respectul faţă de toate popoarele", a spus Vladimir Putin.

Un discurs dedicat zilei de 9 mai a avut şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Oficialul a vorbit în termeni destul de duri despre agresiunea rusă în ţara sa.

"În 24 august 2021 am marcat 30 de ani de independenţă ai Ucrainei. Pe cer a putut fi observat zburând avionul "Mria". Nu este nimic mai periculos decât un duşman viclean şi nu este nimic mai otrăvitor decât un prieten fals. În 24 februarie am înţeles acest lucru, când un prieten fals a început războiul împotriva Ucrainei", a spus Zelenski.

Zelenski a declarat că ucrainenii au reuşit să elibereze ţara de sub ocupaţia naziştilor şi acum cu siguranţă vor putea pune capăt invaziei ruse.



"Cineva luptă pentru ţarul său, pentru liderul său, pentru partid. Noi luptăm pentru patria noastră şi niciodată nu am luptat împotriva cuiva, ci pentru a ne apăra. Am luptat pentru libertatea şi independenţa noastră", a menționat președintele Ucrainei.



"Mă adresez acum forțelor noastre armate și soldaţilor din Donbas. Luptați pentru Patrie, pentru viitorul ei, ca să nu uite nimeni lecțiile celui de-Al Doilea Război Mondial, să nu fie loc în lume pentru călăi, asupritori și naziști", a spus liderul de la Kremlin.

Pe fundalul paradei de la Moscova, în mai multe regiuni din Ucraina au continuat bombardamentele.

"Slavă soldaţilor noştri viteji! Slavă Forţelor Armate ale Rusiei! Pentru Rusia, pentru victorie! Ura!", a spus Putin.



"Doar un nebun îşi poate dori să repete 2194 de zile de război. E cel care repetă deja astăzi crimele cumplite ale regimului hitlerist. Am câștigat atunci, vom câștiga şi acum", a declarat președintele Ucrainei.



Cu o zi înainte, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a îndemnat pe președintele rus să pună capăt imediat războiului din Ucraina. Într-un interviu acordat presei germane, el a spus că Putin ar trebui să-și retragă trupele și să înceapă discuțiile pentru pace. El a mai menționat că la fiecare 9 mai, când Vladimir Putin vorbește în Piața Roșie, răspândește minciuni despre Occident și critică NATO.