PARADĂ DE EPIFANIE LA MADRID. Ceremonia marchează povestea celor trei magi

În ciuda ploii, zeci de mii de oameni au venit la Madrid pentru a asista la tradiţionala paradă a celor 3 magi, care marchează ajunul Epifaniei - pentru catolici reprezintă prima înfăţişare a lui Iisus Hristos în faţa lumii sau vizita magilor. Anul acesta, la Madrid au defilat 31 de care alegorice.



"E prima dată când venim la Madrid. E prima dată când vedem parada. Suntem aici de 3 ore şi nu ne e frig, dar ne distrăm pe cinste. Am primit câteva bomboane. Ne place foarte mult. E foarte frumos."



Procesiunea are loc în fiecare an la Madrid în seara de 5 ianuarie, pentru a celebra povestea celor 3 magi de la răsărit - Melchior, Caspar şi Baltazar - care au urmat calea indicată de stea pentru a aduce daruri Fiului Domnului, născut la Bethleem.