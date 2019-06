PARADA CAMPIONILOR. Cormoranii au organizat turul oraşului Liverpool

foto: publika

Nebunie în Anglia! Fotbaliştii clubului Liverpool au organizat o paradă pe străzile oraşului cu autocare decapotabile şi şi-au prezentat trofeul Ligii Campionilor. Mii de suporteri ai "cormoranilor" s-au bucurat alături de favoriţi lor.



Antrenorul Jurgen Klopp a oferit momentul serii, unul care a devenit viral. Neamţul a numărat pe degete trofeele Ligii Campionilor câştigate de Liverpool.



"A fost emoţionant. Am fost fericit şi am plâns puţin, pentru că am fost copleşit de emoţii, când am văzut ochii fotbaliştilor, atunci am înţeles cât de important este acest trofeu pentru ei", a spus JURGEN KLOPP, antrenor FC Liverpool.



"Sunt mândru! Mândru de mine, mândru de echipă, mândru de aceşti băieţi! Este ceva de nedescris", a spus VIRGIL VAN DIJK, fundaş FC Liverpool.



"Am văzut reacţia oamenilor. Acest succes înseamnă mult pentru ei. Este un moment minunat pentru noi, deoarece am dat tot ce am putut pe teren şi acum avem parte de o primire frumoasă", a spus DIVOCK ORIGI, atacant FC Liverpool.



În finala disputată la Madrid, FC Liverpool a învins cu 2-0 o altă echipă engleză, Tottenham Hotspur.