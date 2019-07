PARADA CAMPIOANELOR: Jucătoarele vor să fie plătite la fel ca şi bărbaţii

Petrecere cu mare fast, dar şi cu nişte divergenţe! Echipa naţională de fotbal feminin a Statelor Unite ale Americii a sărbătorit triumful la Campionatul Mondial. Jucătoarele au avut parte de primire la Primăria din New York.

Vedeta fotbalistelor americance, Megan Rapinoe, a ţinut un discurs în timpul ceremoniei şi a cerut ca sportivele să fie premiate la fel ca şi membrii echipei masculine. Mai multe jucătoare din lotul naționalei feminine au dat în judecată federația de fotbal în primăvara acestui an.



"Au fost foarte multe dispute în ultimii ani. Am fost o victimă a acestor discuţii, deoarece ideea de egalitate între fotbaliste și fotbaliști îmi aparţine mie. Luptăm cu federaţia de fotbal din țara noastră. Îmi pare rău că vorbesc despre aceste lucruri acum. A venit timpul să fim împreună", a spus jucătoarea naţionala de fotbal SUA, Megan Rapinoe.



Subiectul a devenit o cerere publică, atunci când mulțimea a început să strige la unison „Plata egală!”.



Scandarea a început în timpul discursului ținut de Carlos Cordeiro, președintele Federaţiei Americane de Fotbal.



"Credem că toți practicanții americani de fotbal, și mă refer în special la reprezentantele sexului feminin, merită să fie remunerați echitabil și egal. Consider că împreună putem să facem asta", a spus preşedintele FA de Fotbal, Carlos Cordeiro.



Jucătoarele au făcut turul oraşului cu autocare decapotabile în ovaţiile a zeci de mii de suporteri.



Fotbalistele americance au cucerit al patrulea lor titlu mondial, reuşind să câștige cu 2-0 finala disputată în compania Olandei.