Par a fi naturale, dar de fapt sunt false. Cum să-ți dai seama ce calitate au produsele pe care le cumperi

Câteodată, mâncarea pe care o cumpărăm din supermarket nu este chiar ceea ce ne-am fi așteptat, deoarece unii producători încearcă să vândă ceva ce pare natural, dar de fapt este un fals.

Pentru a evita să fii înșelată, trebuie să citești cu atenție acest articol și să nu te lași păcălită de produsele contrafăcute, scrie feminis.ro.



1. Caviar roșu



Este ușor să identifici un produs fals, pentru că un caviar roșu de calitate va fi vândut întotdeauna la borcan de sticlă, nu în conservă. În plus, caviarul este de fapt un ou și n-ar trebui să fie perfect sferic. În mijlocul micilor boabe ar trebui să poți vedea grăsime și chiar un fetus, iar dacă nu observi nimic, înseamnă că e caviar fals.



2. Sos de soia



Sosul de noia natural este gustos și sănătos, iar variantele false sunt chiar periculoase. Cu cât mai multe ingrediente are sosul cu atât mai repede ar trebui să pui la loc sticla, deoarece pentru unul natural ai nevoie doar de apă, boabe de soia, sare și făină. Cât despre culoare, acesta trebuie să fie maro, iar un lichid mai închis la culoare înseamnă că are mai mult sirop adăugat, dar ține cont de faptul că în funcție de țara din care provine, el poate arăta diferit și de faptul că procesul fabricării este unul de durată, iar prețul este pe măsură.



3. Produse de cofetărie cu coloranți



Citește întotdeauna lista de ingrediente când cumperi un produs nou, deoarece dacă pe ambalaj scrie că este, de exemplu, cu roșii, printre ingrediente trebuie să se numere și roșiile. Dacă lista de ingrediente ți se pare în regulă, dar culoarea este dubioasă, este mai bine să nu cumperi acel produs, deoarece produsele de patiserie bune nu trebuie să arate ca și când ar fi fost înmuiate în vopsea.



4. Pui țărănesc



Crescătorii pot hrăni puii cu porumb sau suplimente speciale ce fac pielea să devină gălbuie și să pară mai naturală, așa că ai grijă să nu te lași păcălită de culoarea cărnii, care oricum poate fi vopsită cu turmeric. De asemenea, trebuie să știi că mărimea unui pui și câtă carne are pe oase, depinde de fapt de rasa acestuia, nu de faptul că este sau nu crescut în gospodării tradiționale. Ceea ce poți face este să găsești un fermier local în care ai încredere, să-ți faci cumpărăturile doar în magazine cu renume bun sau să nu mai mănânci atât pui și să optezi pentru carnea de iepure sau curcan.



5. Roșii uscate



Ar trebuie să te pună pe gânduri un preț prea mic al roșiilor cherry de tip dogwood uscate, deoarece arată diferit și ca formă și în ceea ce privește culoarea, iar semințele sunt altfel: cele dogwood au un mare sâmbure înauntru, iar roșiile cherry normale au mai multe semințe.



6. Fructe uscate natural



Fructele uscate nu sunt foarte atrăgătoare, dar mulți producători adaugă dioxid sulfuros ca să atragă mai mulți cumpărători. Fructele uscate natural nu sunt strălucitoare și nu au o culoare care să te atragă în mod deosebit. În plus, cu cât mai puțin acces au bacteriile la interiorul fructelor cu atât mai bine, deci alege-le pe cele care sunt intacte.



7. Macarons



Aceste rotițe dulci își au originea în Franța, iar principalele ingrediente sunt făina de migdale, gălbenușul de ou și zahărul. Macarons nu pot fi ieftine, deoarece făina de migdale este foarte scumpă, dar unii producători se folosesc de imaginea acestora pentru a vinde variante mai ieftine, la prepararea cărora este folosită făina de arahide.



8 Ochi falși la pești



În Kuwait, o piață a fost închisă deoarece s-a descoperit că angajații lipeau ochi de plastic unor pești, pentru ca aceștia să pară mai proaspeți.