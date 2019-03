Păpuşa Barbie împlineşte 60 de ani, dar nu are nici un rid. Sexagenara continuă să rămână în preferinţele copiilor (VIDEO)

Împlineşte sâmbătă 60 de ani, dar nu are niciun rid: blondă sau brunetă, prinţesă sau pompier, păpuşa Barbie continuă să îi seducă pe copii şi se străduieşte să rămână în tendinţe, chiar şi pe reţele sociale.



"Şaizeci de ani înseamnă enorm în industria jucăriilor unde astăzi un succes durează între trei şi cinci ani", a declarat Nathan Baynard, directorul de marketing pentru păpuşa Barbie.



În pofida concurenţei în creştere, păpuşa Barbie este vândută anual în 58 de milioane de exemplare, în peste 150 de ţări. Iar brandul este la fel de bine cunoscut ca McDonalds sau Coca-Cola, a declarat Baynard în decembrie, în timpul unei vizite la centrul de design al grupului Mattel, în El Segundo, o suburbie a oraşului Los Angeles, în California.



În total, peste un miliard de păpuşi Barbie au fost vândute de la prezentarea sa la Salonul de jucării din New York, pe 9 martie 1959.



"Mama" ei este nimeni alta decât co-fondatoarea Mattel, Ruth Handler, care a venit cu ideea acestei păpuşi chiar pentru copiii ei. "Fiica ei Barbara nu avea decât o gamă limitată de opţiuni în privinţa jucăriilor: bebeluşii. Singurul rol pe care îl putea avea era cel de mamă, în timp ce fiica ei se imagina astronaut, cowboy sau pilot", a spus Nathan Baynard.



Astfel, ea a creat "Barbie" (diminutiv al prenumelui fiicei ei), o păpuşă adultă, cu forme foarte feminine, pentru "a le arăta fetiţelor că ele pot ajunge oricine îşi doresc. În 1959, a fost o idee şocantă", care s-a transformat într-un succes imediat, cu 300.000 de păpuşi vândute în primul an, a povestit Baynard.



Arhetip al blondei californiene, Barbie a fost mult timp urmărită de această imagine a femeii superficiale, bogate şi inactive, care i-a adus critici neîncetate.



O imagine nejustificată, a afirmat M.G. Lord, autoarea cărţii "Forever Barbie". "În realitate, Barbie este ceea ce copilul care se joacă cu ea vrea să fie. Problema nu este o bucată de plastic de 28 cm înălţime. Problema este în cultura noastră şi ideea pe care o avem despre feminitate", a declarat ea pentru AFP.



Barbie a devenit astronaut în 1965 - cu patru ani înainte ca Neil Armstrong să ajungă pe Lună - iar prima sa versiune de culoare a fost lansată în 1968.



În prezent, "55% dintre păpuşile pe care le vindem în lume nu au nici păr blond, nici ochi albaştri", a insistat Lisa McKnight, director general al mărcii Barbie.



Barbie nu duce doar o bătălie de succes pe rafturile magazinelor de jucării. Ea a investit masiv în Internet şi reţelele sociale pentru a deveni un "influencer" urmărit de milioane de persoane, au explicat producătorii brandului.



Are deci Barbie totul pentru a fi fericită? Sexagenara nu are nevoie de copii sau de soţ. "Povestea ei este aceea a unei tinere independente şi dedicate diferitelor cariere", a afirmat Lisa McKnight.