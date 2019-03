Păpuşa Barbie, fără niciun rid, la aniversarea de 60 de ani. Sexagenara continuă să rămână în preferinţele copiilor

Împlineşte 60 de ani, dar nu are niciun rid. Este vorba despre celebra păpuşă Barbie, care continuă să-i atragă pe copii şi rămâne una dintre cele mai iubite jucării din lume. În anii '90, trupa "Aqua" a realizat şi o piesă în cinstea ei.



Recordul mondial pentru cea mai mare colecţie de păpuşi Barbie, de aproximativ 18 mii de exemplare, este deţinut de către o femeie din Germania. Bettina Dorfmann a amenajat chiar o cameră specială în propria casă pentru o parte din colecţia sa.



"Am avut o mulțime de păpuși în copilărie și le-am iubit. De fiecare dată mă jucam cu ele împreună cu prietenele mele. Puteți vedea istoria modei după aceste păpuşi și nu doar, puteți vedea istoria întregii noastre vieți", a spus Bettina Dorfmann, colecţionar de păpuşi Barbie.



De aceeaşi părere este şi "mama" celebrei jucării, Ruth Handler, care a vrut să creeze o altfel de păpuşă pentru fiica sa, Barbara, în cinstea căreia a şi numit-o.



"Am crezut că păpuşa Barbie va fi întotdeauna un succes. Am crezut că va fi un mare succes, dar anume gradul de succes şi perioada de timp este uimitoare. Cred şi sper că păpuşa va continua să reflecte societatea aşa cum ea se schimbă permanent", a declarat Ruth Handler, creatoarea păpuşii Barbie.



În pofida concurenţei, păpuşa Barbie este vândută anual în 58 de milioane de exemplare, în peste 150 de ţări. În total, peste un miliard de jucării au fost comercializate de la lansarea sa la Salonul de jucării din New York, în 9 martie 1959.

De-a lungul timpului, jucăria a fost criticată pentru că promovează imaginea femeii superficiale şi bogate, dar fanii ei susţin că Barbie este o păpuşă inteligentă, cu studii superioare şi care a avut mai multe locuri de muncă.