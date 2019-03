Papa Francisc vine la Iaşi. Catolicii din Moldova, în aşteptare

Şi catolicii din Moldova aşteaptă cu nerăbdare vizita Papei Francisc în România de la sfârşitul lunii mai. Peste 600 de moldoveni s-au înscris deja într-o listă întocmită de Episcopia Romano-Catolică din Capitală, care va organiza un pelerinaj la Iaşi, acolo unde capul Bisericii Catolice va veni pentru câteva ore.

"Până acum am adunat cam 600 de persoane din diferitele noastre parohii, catolici din comunităţile noastre, dar cred că lista ar putea să crească. Pentru noi este importantă vizita papei. Această întâlnire va da sigur acel imbold comunităţilor noastre", a zis Anton Coșa, episcop Episcopia Romano-Catolică din Moldova.



Episcopul Anton Coşa spune că programul Suveranului Pontif este încărcat, iar în locul din Iaşi în care va ţine discursul vor fi luate măsuri de securitate sporite. De aceea, reprezentanţii episcopiei din Moldova trebuie să transmită din timp organizatorilor lista oamenilor care vor merge la eveniment. Pelerinii vor merge la Iaşi cu 50 autobuze, care au fost deja închiriate.



"Pentru că în baza lor va fi mai uşor de traversat frontiera. Nu vor fi atâtea controale şi nu vor fi cozi", a spus Anton Coșa, episcop Episcopia Romano-Catolică din Moldova.



"Este un moment de suflet foarte important pentru credincioşi, pentru că o vizită eventuală a papei în Moldova încă nu se prefigurează. Distanţa foarte scurtă până la Iaşi, permite chiar şi celor care în virtutea vârstei sau alte condiţii nu sunt în stare să facă o deplasare spre Italia."



Pe această femeie am găsit-o în Catedrala romano-catolică "Providenţa Divină" din Capitală. Femeia este din Italia şi i-a îndemnat pe creştini să nu rateze vizita Papei în România.



"Îi invit pe toţi cei care pot să meargă să-l vadă pe Papa Francisc, pentru că el are pentru toţi un cuvânt de spus. Este un om deosebit. Un adevărat păstor."



Papa Francisc efectuează o vizită în România în perioada 31 mai-2 iunie. La Iaşi, Suveranul Pontif va ţine un discurs în faţa credincioşilor în data de 1 iunie. Papa Francisc le va vorbi oamenilor de pe o scenă de peste 50 de metri, care va fi amplasată în faţa Palatului Culturii.

Între timp, la hotelurile din centrul Iaşiului cu greu se mai poate găsi un loc de cazare pentru această perioadă. Peste 90 la sută dintre camere sunt deja rezervate.