Papa Francisc, implicat într-un nou scandal pe Instagram. Al doilea model care susține că a primit „like” de la Suveranul Pontif

Papa Francisc, 84 de ani, se află din nou în mijlocul unei controverse, după ce modelul Margot Foxx, 33 de ani, care produce conținut video pentru adulți, a pretins că a primit un „like” de pe contul oficial de Instagram al Suveranului Pontif, informează Ziare.com.

Luna trecută, Vaticanul a anunțat că a deschis o investigație, după ce contul oficial de Instagram al Papei Francisc a „apreciat” o fotografie deocheată a unui model din Brazilia, Natalia Garibotto. „Excludem faptul că «like-ul» a venit din partea Sfântului Scaun, care a cerut explicații din partea Instagram”, declara un purtător de cuvânt al Vaticanului.

Gluma s-a îngroșat pe 23 decembrie.

Margot Foxx a postat o captură de ecran pe site-ul de microblogging, arătând contul oficial de Instagram al Papei Francisc apreciind o imagine a ei pe Instagram. Purta un costum de baie negru, în fotografie. „Uhhh, papei i-a plăcut poza mea?”, a scris Margot, evidențiind numele contului de Instagram al Papei Francisc.

„Papei i-a plăcut poza mea, ceea ce înseamna că mă duc în Rai”, a scris modelul ulterior.

Margot Foxx este un model care postează conținut pentru adulți pe Only Fans. Are o pagină de Twitter care are peste 33.000 de adepți, iar pe Instagram -peste 90.000 de adepți.

Contul Papei Francisc este urmărit de 7.800.000 de persoane.