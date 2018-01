Papa Francisc, despre un război nuclear: Cred că suntem pe muchie de cuţit

Papa Francisc a spus luni, la bordul avionului papal, că este foarte îngrijorat de posibilitatea unui război nuclear. Declaraţiile Suveranului Pontif vin în urma alertei false din Hawaii, când populaţia a fost înştiinţată că o rachetă se îndreaptă spre insulă, relatează Reuters, potrivit Mediafax.ro.

Întrebat dacă este îngrijorat în legătură cu posibilitatea unui război nuclerar, acesta a replicat: "Cred că suntem pe muchie de cuţit. Îmi este foarte teamă de asta. Un singur accident este suficient ca lucrurile să se precipite."

Conducătorul Bisericii Catolice nu a menţionat Hawaii sau Coreea de Nord, scrie Ziarul Financiar.

Papa Francisc a mai atras atenţia în trecut despre pericolul unui război nuclear şi în noiembrie, acesta a predicat în interiorul Bisericii Catolice împotriva înarmării nucleare, spunând că ţările nu ar trebui să deţină asemenea arsenal, nici măcar în scop de descurajare.

Oficialii de la Vatican au înmânat reporterilor o fotografie din 1945 care înfăţişa un băiat ducându-şi pe umeri fratele ucis în urma atacului nuclear de la Nagasaki.

"Am fost profund emoţionat când am văzut această fotografie. Tot ce aş mai putea adăuga ar fi "fructul războiului". Am vrut să copiez poza asta şi să o distribui, pentru că o imagine ca asta face mai mult decât o mie de cuvinte. Asta aş vrea să împărtăşesc cu voi astăzi", a spus Papa Francisc.