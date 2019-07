Paolo Sorrentino va realiza un film despre mafia newyorkeză. Cine va fi in rolul principal

, scrie agerpres.ro. Sorrentino şi Lawrence vor fi de asemenea producători ai acestui film care este o ecranizare a cărţii scrisă de jurnalista Teresa Carpenter, laureată a premiului Pullitzer, potrivit unui comunicat al studioului Makeready.Lawrence va juca rolul lui Arlyne Brickman, o femeie care a convieţuit cu mafia din New York atrasă de stilul de viaţă fastuos, însă după ce va face câteva servicii în slujba acesteia decide să devină una din sursele de informare ale poliţiei în lupta împotriva crimei organizate.Povestea prezintă ancheta şi procesul împotriva familiei Colombo, una dintre cele Cinci Familii care controlau mafia din New York în secolul trecut."Prezentarea faptelor din punctul de vedere al unei femei reprezintă o nouă focalizare pentru o relatare clasică asupra mafiei", a declarat producătorul executiv al filmului, Brad Weston, în declaraţii preluate de mass media americane.Jennifer Lawrence participă în prezent la filmarea unei drame de război al cărei titlu nu a fost dezvăluit, realizată de Lila Neugebauer şi produsă chiar de actriţă.La rândul său, Sorrentino a fost implicat în realizarea aclamatului serial ''The Young Pope'', cu Jude Law în rolul principal pentru postul HBO. Regizorul italian pregăteşte continuarea acestui serial, intitulat ''The New Pope'', din a cărui distribuţie mai face parte John Malkovich.Sorrentino a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film în 2014 cu ''The Great Beauty'' (''La Grande Bellezza''), continuându-şi succesul cu ''Youth'' (''La Giovinezza''), care a avut o primire mai modestă din partea publicului.