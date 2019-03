Pantofii sport care cad mereu "în picioare". O nouă PROVOCARE devine virală pe reţelele de socializare (VIDEO)

Utilizatorii reţelei de socializare Twitter au iniţiat o nouă provocare online, prin care arată cum tenişii Vans aterizează mereu "în picioare" orice ar fi, transmite FOX News, citează mediafax.ro.

Senzaţia virală a început după ce un utilizator a distribuit o filmare în care arată cum se întâmplă totul.

"Ştiaţi că nu contează cum aruncaţi tenişii Vans, pentru că aceşia vor ateriza mereu în picioare?", scrie în descrierea videoclipului.

"A trebuit să îi explic mamei mele de ce îmi aruncam toţi pantofii Vans pe podea, la miezul nopţii", a comentat un utilizator pe Twitter.

Totuşi, nu toţi participanţii au avut succes. Unii dintre aceştia scriu că pantofii lor nu au căzut cum trebuie după ce au fost aruncaţi.

Did you know it doesn’t matter how you throw your vans they will land facing up pic.twitter.com/nKVJCncW4H