Panică şi ţipete într-un bloc din Ciocana. Un recipient cu fixativ de păr a explodat

Panică aseară într-un bloc din sectorul Ciocana al Capitalei. Locatarii s-au speriat după ce un recipient cu fixativ de păr a explodat într-un apartament de la etajul opt. Suflul puternic a spart geamurile de la balcon.

Potrivit pompierilor, totul s-a întâmplat după ce spray-ul inflamabil a fost lăsat în apropierea unei lumânări aprinse.

Vecinii sunt cei care au sunat la 112. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

"Când am ieșit la balcon aici am văzut că iese fum și o bucată de ramă așa se bate în fereastra noastră. Am crezut că un balon o explodat că a ieșit mult fum."

"Am auzit bubuitura, s-a spart geamul de la balcon și m-am speriat foarte tare. De la început nu am înțeles ce s-a întâmplat."

Iar un bărbat s-a ales cu mai multe zgârâieturi pe mașină și parbrizul crăpat, după ce bucăţi de sticlă au căzut peste automobil.

Proprietarii apartamentului au refuzat să ne spună cum s-a produs incidentul.

Cazul urmează să fie investigat de specialiști.