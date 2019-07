PANICĂ şi RĂNIŢI la bordul unui avion din cauza unor turbulenţe: Unii oameni îi puteai vedea ridicându-se în aer (VIDEO)

Cele puţin 35 de persoane au fost rănite uşor după ce un avion de pasageri al companiei Air Canada, care zbura de la Vancouver la Sydney, a fost afectat de o serie de turbulenţe, informează postul BBC News, citează mediafax.ro.

Aeronava, cu 284 de oameni la bord, zbura spre Sydney, dar a fost nevoie să aterizeze de urgenţă la Honolulu.

Personalul medical a examinat starea persoanelor rănite după aterizarea în Hawaii.

"Unii oameni care nu erau legaţi cu centura, îi puteai vedea ridicându-se în aer şi lovindu-se de plafon, aşa că a fost destul de intens", a povestit un pasager pentru postul local KHON.

O altă persoană aflată la bord a declarat că pasagerii erau "extrem de şocaţi".

Compania aeriană a declarat că pasagerii au fost cazaţi la hoteluri din Honolulu până când un nou zbor spre Australia va fi programat.

