Panică pe un stadion din SUA: Cel puţin zece adolescenţi au fost răniţi într-un atac armat

Panică pe un stadion din statul american Alabama, unde cel puţin zece adolescenţi au fost răniţi într-un atac armat.

Potrivit datelor preliminare, victimele au fost transportate la spital, iar cinci sunt în stare critică.



Poliţia americană susţine că două persoane au fost reţinute.Atacul a fost comis după un meci de fotbal american dintre două echipe locale.

La începutul lunii, un bărbat a deschis focul într-un supermarket din Texas şi a ucis atunci 22 de oameni.

VIDEO: The moment shots were fired at Ladd-Peebles Stadium in Mobile, #Alabama -- injuring 10 during a HS football game pic.twitter.com/9G7sdxtb7w