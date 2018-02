PANICĂ pe o autostradă din Londra. O maşină, cuprinsă de flăcări în timp ce se deplasa printr-un tunel. Zeci de pompieri, la faţa locului (VIDEO)

Panică pe o autostradă din capitala Marii Britanii. O maşină a fost cuprinsă de flăcări în timp ce se deplasa printr-un tunel. Peste 20 de pompieri şi patru autospeciale au intervenit la faţa locului.

Presa britanică nu menţionează dacă au fost înregistrate victime în urma izbucnirii flăcărilor. Accesul în tunel a fost restricţionat pentru câteva ore, iar maşinile au fost redirecţionate.

Autorităţile locale urmează să determine toate cauzele care au dus la producerea incidentului.

I could see orange in the tunnel ahead getting brighter and brighter and was terrified there was no gap and the fire would spread backwards. Everyone was just sat in their cars. Lept out, ran to the front to find this.. #blackwalltunnel #fire #blackwall #london #carfire pic.twitter.com/zgaETLlN7k