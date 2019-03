PANICĂ pe aeroport. Un avion, cu 100 de pasageri la bord, A LUAT FOC (VIDEO)

Un avion a luat foc pe Aeroportul din Teheran, dar cei 100 de pasageri au fost evacuaţi în siguranţă, informează Reuters, citează mediafax.ro.

"Cei 100 de pasageri au fost evacuaţi nevătămaţi. Incendiul a izbucnit la trenul de aterizare al avionului şi a fost stins rapid", a declarat Pir-Hossein Kolivand, şeful Departamentului iranian pentru Situaţii de Urgenţă.

Avionul, de tip Fokker 100, aparţine companiei Iran Air, informează agenţia de presă Fars, precizând că pilotii au fost nevoiţi să aterizeze fără roţile din spate ale trenului de aterizare, rămase blocate.

Aeronava a zburat de pe Insula Qeshm la Teheran.

#BREAKING: #Iran Air's Fokker 100 (EP-IDG) had emergency landing with its main landing gears not extended in Mehrabad, #Tehran minutes ago. Since 1st March, several experienced maintenance men were dismissed due to lack of budget of #IranAir. It has reduced quality of maintenance pic.twitter.com/UD5ifsZA20