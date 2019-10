Panică la Casa Albă. Un șoarece a căzut din tavan, în sala de presă (VIDEO)

Imagini incredibile au fost surprinse la Casa Albă, în Statele Unite ale Americii, unde un șoarece care a căzut din tavan, în sala de presă, a stârnit panică printre jurnaliștii acreditați, scrie a1.ro.

Incidentul a fost dezvăluit de corespondentul NBC News la Casa Albă, Peter Alexander, care a scris marți într-un mesaj pe Twitter că un șoarece "a căzut pur și simplu din tavan", direct în poala sa.

Alți ziariști, între care corespondentul agenției Reuters, Steve Holland, a postat pe Twitter fotografii cu reporterii de la Casa Albă agitându-se prin sala de presă, în timp ce încercau să găsească șoarecele care fugea prin cameră.

Mouse hunt in the White House press room pic.twitter.com/hRyZTR0kpn

"Vânătoarea e în desfășurare", a scris pe Twitter și corespondentul CNBC Eamon Javers.

NEWS: A mouse literally fell out of the cieling at the White House onto @PeterAlexander’s lap. pic.twitter.com/xszUSvejfL