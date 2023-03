Panică la bordul unui avion după ce cabina s-a umplut cu fum, la scurt timp după decolare. Aeronava a aterizat de urgență (VIDEO)

Un avion al companiei americane Southwest a aterizat de urgenţă la Havana, duminică, la scurt timp după decolare, pentru că avea cabina plină cu fum. Aeronava, al cărei număr de pasageri nu a fost precizat, zbura între capitala Cubei şi Fort Lauderdale din Florida, în sudul Statelor Unite.

Incidentul a avut loc la ora locală 12:05 (17.05 GMT).

"Urmând procedura stabilită, acesta (avionul) a fost autorizat să aterizeze pe aeroportul din Havana. Pasagerii au fost evacuaţi şi sunt teferi. Cauzele incidentului sunt în curs de investigare", a menționat Cacsa, autoritatea care gestionează sectorul aviaţiei civile în Cuba, citează digi24.ro.

În imagini din avion apărute în mediul online se poate vedea că este fum şi că pasagerii folosesc măştile cu oxigen.

Reuters notează că un motor al avionului a luat foc după impactul cu o pasăre.

