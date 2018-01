Panică într-un bloc din Bălţi. Contoarele electrice ale locatarilor au luat foc

Foto: publika.md

Panică printre locatarii mai multor blocuri din Bălți, după ce contoarele lor au luat foc. Proprietarii apartamentelor și pompierii presupun că cineva le-a aprins intenţionat. În mai puțin de o oră au fost înregistrate trei incendii.



Primul incendiu a izbucnit în scara unui bloc de pe strada Strii din oraș. Oamenii spun că nu este pentru prima dată când contoarele lor au luat foc.



"Ne-am așezat să luăm cina, lumina s-a stins. Când am ieșit pe scară, de aici ieșea fum. Am dat cu mătura și de aici a căzut o cârpă. Este pentru a doua oară când avem un astfel de incendiu. Înainte de Revelion au ars contoarele până la etajul cinci", a spus un locuitor.



"Jos am găsit o cârpă arsă. Contoarele noastre au fost au fost incendiate intenţionat. Pe strada Streiului 7, aseară, au dat foc la un cărucior. Deja ne temem să stăm în case", a spus un locuitor.



Un alt incendiu s-a produs pe strada Larisa.



"Fumul s-a ridicat în sus și oamenii nici nu puteau să iasă afară.Noi nu am fost acasă,vecinii ne-au spus că nu au putut coborî", a zis un locuitor.



Angajații întreprinderii Red Nord au intervenit pentru a reconecta locuințele la energie electrică.



"Au fost echipa de avarie, care a deconectat toata scara și noi azi, duminică am venit să reconectăm clienții noștri. A venit la vreme echipa de avarie, în cazul în care nu venea avea să ardă contoarele la toate etajele, așa cum a mai fost luna precedentă", a declarat Anatolie Danielescu, electromontor.



Potrivit pompierilor, flăcările au izbucnit aseară în jurul orei 20:00, la panourile electrice din scară.



"De către specialiștii Inspectoratului de Situații de Urgență a fost înaintată o versiune prealabilă de izbucnire a incendiului care ar fi aducerea focului din exterior.Toate circumstanțele urmează a fi stabilite de către organele de drept", a menţionat Andrei Adam, ofiţer de presă IGSU Bălţi.



Poliția a inițiat o anchetă în acest caz. Persoana care va fi găsite vinovată de comiterea acestor incendii riscă până la șase ani de detenție.