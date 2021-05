Panică într-un avion: Pasagerii s-au trezit cu un liliac la bord, la clasa business (VIDEO)

O aeronavă a companiei Air India cu destinaţia Statele Unite a fost nevoită să revină pe aeroportul din New Delhi de unde decolase după ce un liliac a zburat printre pasageri, relatează DPA, citatează Agerpres.



Înregistrări video care au devenit virale pe site-urile de socializare indiene prezintă echipajul avionului şi pasagerii reacţionând cu şoc şi panică la descoperirea liliacului care a zburat în interiorul aeronavei Boeing 737.

Căpitanul a decis întoarcerea aeronavei pe aeroport. Reprezentanţi din cadrul aviaţiei civile indiene au declarat că aeronava a efectuat o aterizare de urgenţă la Delhi. Aeronava a fost imobilizată la sol şi s-a efectuat o procedură de fumigaţie.



Liliacul a fost ulterior găsit decedat în interiorul avionului, în zona clasei business, au declarat pentru ANI reprezentanţi ai aviaţiei civile indiene. În raport se precizează că departamentul pentru siguranţa zborurilor din cadrul companiei aeriene va efectua o anchetă detaliată.



Air India a declarat în raportul său preliminar că apariţia "mamiferelor nedorite" la bord ar fi putut fi provocată de vehicule terţe, cum ar fi cele utilizate pentru catering. Pasagerii avionului au fost transferaţi într-o altă aeronavă, care a aterizat la Newark cu o oarecare întârziere, se precizează în raport.

