PANICĂ DE CORONAVIRUS. O elevă din Capitală nu poate merge la şcoală după ce a venit din Italia

De când s-a întors la liceu, colegiii şi unii dintre părinţii acestora îi cer să stea acasă în carantină din cauza epidemiei de coronavirus din Italia. Eleva a fost la medicul de familie, care i-a spus că nu este bolnavă şi i-a eliberat un certificat care îi permite să meargă la şcoală."Inclusiv medicul a spus că este o panică fără sens. Am venit, am prezent aici tot ce trebuie. Eu am ieșit din toate grupurile și rețelele de socializare, pentru că eu chiar nu mai aveam putere și mă doare deja și inima și totul, tremur ultimele zile.", a spus Anastasia Guțu, elevă.Mama elevei este în culmea disperării."Eu sunt pentru ca noi mâine să nu venim mâine la școală. Să arătăm și noi că avem și noi caracter și principii, și să nu asistăm la ceea ce va fi mâine.""Am mesaje de la părinții copiilor și avertizează că dacă vine copilul meu la școală, nu vor veni ai lor copii.""Eu am copii, am familie, am părinți, am rude și îmi fac griji pentru toți. Eu nu vreau ca copilul meu, care are dreptul să frecventeze școala în regim normal, ca să nu fie afectat de situația dată. Care e problema ca două săptămâni persoana dată să stea acasă?""Doamnă, nu stricați camera, o să răspundeți. Ieși, ieși.- Iată o să răspundeți pentru cameră.- Ieși am spus.""Noi am trimis copilul la medicul de familie, am înțeles că astăzi la ora două jumătate au înscriere. Ieri mi-a adus un certificat de la Spitalul "Toma Ciorbă", medicul Svetlana Smeșnoi, că în colectiv cu persoane contagioase nu a fost și se recomandă frecventarea colectivului de copii.", a zis Galina Meaun, soră medicală.. Dispoziţia a fost emisă în data de 26 februarie, la o zi după ce tânăra a obţinut certificatul medical. Chiar şi aşa, tânăra ar trebui să stea acasă şi să ia legătura cu medicul de familie pentru a obţine o motivare a absenţelor pentru două săptămâni, spun oficialii ministerului."Termometria zilnică, evaluarea evoluției clinice a stării de sănătate timp de 14 zile la domiciliu. Eleva trebuie să stea la supravegherea medicului de familie de la ultima zi expusă la risc, adică 14 zile nu se consideră de când ea a accesat serviciul medical, dar din ultima zi de când a fost expusă riscului de infecție", a declarat Daniela Demişcan, șefa Direcției politici în domeniul sănătății, MSMPS."Consider că fetița respectivă este afectată în plan emoțional, se simte respinsă, neînțeleasă, cu toate că a prezentat acele analize, care atestă că ea este sănătoasă. Această frică în fața virusului va trece, dar sentimentele pe care le trăiește ea, emoțiile, vor rezista în timp și va fi o amintire destul de neplăcută despre anii de școală", a menţionat Zinaida Gribincea, psiholog.