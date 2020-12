Pandemia taie din angajați. Numărul șomerilor din Moldova, în creștere

Acum un an, în această perioadă, orarul Nataliei Postolatii era arhiplin pentru o lună înainte. De ani de zile, Natalia își câștiga pâinea în calitate de moderatoare la diferite evenimente. Coronacriza a făcut-o însă să-și amintească de diploma de pedagog."De 14 ani mă ocup activ de organizarea evenimentelor, pentru copii și pentru adulţi. În plus, am studiat tehnologiile Informaționale, cream diferite spoturi publicitare, lucram în photoshop. În calitate de profesor pot combina toate aceste abilități și experiența acumulată pentru a o împărtăși copiilor.", a spus profesoara, Natalia Postolatii."Eu cred că elevii mei au avut de câștigat din faptul că au un profesor cu o așa experiență multilaterală. Și eu tânjesc foarte mult după activitatea mea creativă, dar acum noi avem nevoie unii de alții.", a menționat profesoara, Natalia Postolatii."Dacă nu aveți un job sau ați rămas fără un loc de muncă, mergeți la o instituție de stat, pentru că acolo vă vor angaja oricând. La ei întotdeauna este lipsă de forță de muncă. Desigur, pot fi indicate și companiile IT, care cresc tot mai mult și mai mult.", a spus expertul în business, Artiom Polușatov."Aș recomanda să faceți o recapitulare a competențelor personale. De exemplu: sunt un om responsabil și așa descrieți pe puncte toate calitățile voastre. Gândiţi-vă ți ce fel de specialitate ați putea alege, pentru că acum sunt o mulțime de cursuri gratuite și traninguri pe Internet.", a spus expertul în business, Artiom Polușatov.În prezent, în Moldova sunt disponibile oficial 7200 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt în Chișinău, Bălți și Florești.