Pandemia, o năpastă pentru pacienţii care au nevoie de transplant. Peste 160 de moldoveni sunt în aşteaptarea unui donator

Potrivit Agenției de transplant, peste 160 de persoane sunt pe lista de aşteptare: 37 au nevoie de un transplant de rinichi, 22 așteaptă un donator de ficat, un pacient are nevoie de transplant de inimă, iar peste o sută - de cornee.Nicolae Cojocaru are 48 de ani şi a fost diagnosticat cu ciroză hepatică."Pandemia e acum şi cam stau ascuns. Mai mult acasă, în casă, afară puţin, repede în casă. Am încercat să caut donator şi nu găsesc. Aşteptăm, tragem nădejde, măcar trăim cu nădejdea de azi pe mâine.", a spus pacientul, Nicolae Cojocaru."Ei sunt reinternați în secţia hepatologie sau boli infecţioase. La fiecare lună, trei luni, şase luni conform unor protocoale şi aşteaptă, cu părere de rău, aşteaptă, dacă nu găsesc donatori în viaţă. Aşteaptă. Mortalitatea pe lista de aşteptare a crescut. Noi luăm în lista de aşteptare pacienţi care au un timp foarte scurt până la deces, adică maxim doi ani de zile.", a spus medicul chirurg, Adrian Hotineanu."Eu încurajez oamenii, care în special vor să îi ajute pe cei apropiaţi, într-adevăr putem dona un rinichi şi cu un rinichi putem trăi mulţi ani înainte. De asemenea, mai spun un lucru, ficatul nostru are proprietatea de a se regenera. Experienţă există în Republica Moldova. Totodată suntem în proces de elaborare a metodologiei de a începe transplantul pediatric.", a spus şeful Agenţiei de Transplant , Vladimir Bolocan.Cei care acceptă să doneze un rinichi pacienţilor aflaţi în aşteptare primesc de la stat poliţă de asigurare medicală pe viaţă.