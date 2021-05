Pandemia nu oprește moldovenii să cumpere pomeni de Paștele Blajinilor. Ce aleg aceștia să dea de sufletul răposaților

Nici pandemia nu-i oprește pe moldoveni să cumpere pomeni de Paștele Blajinilor. Așa că Piața Centrală din Chișinău a fost luată cu asalt în căutarea celor mai potrivite căni, prosoapele sau farfurii. Vânzătorii spun că sunt printre cele mai cumpărate obiecte pentru a fi date celor dragi de sufletul răposaţilor. În timp ce unii cumpărătorii spun că preţurile sunt prea mari, vânzătorii recunosc că acestea s-au majorat din cauza pandemiei şi spun că numărul cumpărătorilor a scăzut simţitor în comparaţie cu anii trecuţi."Farfurioare la 10, 13, 15 lei. Cănuţe la 12 lei, asta se cumpără cel mai mult, aşa câte o cănuţă mai lată, atât. Farfurioare 50 mai cumpără câte o băbuţă, aşa mai bunişoare, iată 50 de lei."Ecaterina Castravăţ are 73 de ani şi este din satul Ţipala, raionul Ialoveni. Femeia povesteşte că, în fiecare an, în ajun de Paştele Blajinilor vine la piaţa centrală din Chișinău casă cumpere pomeni pentru sufletele celor răposaţi."O coroniţă am cumpărat. Iată un maiou, coroniţa uite-o. Dar aici sunt farfuriile, privește ce am cumpărat. Vezi?"Cumpărătorii ne-au spus că optează pentru veselă. Totodată, aceștia sunt atenți și la prețuri."Nu la preţuri mari ne uităm, mai ieftin. Totul e scump, munca omului e ieftină, totul e scump.""Din veselă ceva.""Nişte farfurioare din astea, parcă îmi par mai drăguţe, îmi daţi, vă rog, patru chiar.""Primeşti o plăcere când cineva te serveşte cu ceva frumos.""Ce e folositor în gospodărie, veselă, albituri."Cumpărătorii susțin că dacă nu vor avea acces în cimitire, tradiţia trebuie respectată, iar pomenile pregătite din timp."- Farfurioare, ştergărele. - Şi cum o să petreceţi în acest an Paştele Blajinilor? - O să vedem, prin mahala cumva, o să vedem.""Dacă o să se permită, o să ne ducem la cimitir, dacă nu, vom sta acasă.""Pentru ce să riscăm? Mai bine acasă alături de cei dragi."Vânzătorii susțin că oamenii nu mai cumpără la fel ca în anii trecuți, chiar și numărul acestora este mai mic."Nu prea lucrează lumea, stau pe acasă. Cu ce să cumpere? Nu au bani.""Spunem mulţumesc că ne-au dat voie să lucrăm şi lucrăm mai departe şi nu stăm ca anul trecut acasă.""Foarte greu, lumea nu are bani. Pensiile mici, salariile mici.""Fiecare după buzunar cumpără, săracii."Chiar dacă e pandemie, unii oameni care au venit la piaţa centrală nu au respectat regulile de protecţie împotriva COVID-19 şi au uitat să poarte masca de protecţie corect.