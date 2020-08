Pandemia le-a îngrelat munca. Calvarul prin care trec lucrătorii medicali de pe ambulanțe pe timp de caniculă

Canicula a devenit un adevărat calvar pentru lucrătorii medicali de pe ambulanțe. În timp ce temperaturile ajung peste 30 de grade Celsius, aceştia lucrează în combinezoanele de protecție în care se simt ca într-o adevărată saună. Când se întorc de la solicitări, sunt uzi până la piele, istoviți și deshidratați.



”Noi acum suntem echipați ca să mergem la solicitare. Până ajungem, până investigăm pacientul cam se scurge transpirația. Apă se scurge. În acest combinezon, pielea nici nu respiră. Mai transpiră și viziera și pe față îți curge transpirația în picături.”, a spus Laura Mașnic, felcer la SAMU Râșcani.



Laura Mașnic de șapte ani lucrează felcer la substația din sectorul Râșcani al Capitalei. Ea spune că activitatea lucrătorilor medicali de pe ambulanțe a devenit mai dificilă odată cu începerea pandemiei. Laura, zilnic, are până la 25 de solicitări, iar la sfârșitul turei ajunge istovită. Cel mai greu este ziua, când temperaturile sunt ridicate, iar echipamentul de protecție nu trebuie să lipsească la solicitările suspecților sau bolnavilor de COVID-19. Felcerul spune că îi ia șapte minute să se echipeze și să pornească la chemare. Își permite să ia o gură de aer și să bea apă între solicitări, atunci când dezbracă echipamentul și se dezinfectează ambulanța.



”Avem duș la substație, dar la numărul de solicitări e greu ca să vii, să faci un duș și să te schimbi. Discutăm cu dispeceratul că avem nevoie să intrăm la necesități fiziologice și suntem înțeleși. Dacă este ceva urgent, urgent... am plecat. Adică te constrângi.”, a zis Laura Mașnic, felcer la SAMU Râșcani.



Laura Mașnic spune că la începutul pandemiei nu s-a gândit că acest virus se va răspândi atât de rapid și că va fi atât de periculos.



”Pentru mine era la început o glumă. Ei, lasă că e o simplă viroză, dar treptat văzând real ceea ce se întâmplă, fiind și eu spitalizată în primăvară, cam am simțit pe pielea mea. Adică este ceva real și trebuie de protejat.”, a zis Laura Mașnic, felcer la SAMU Râșcani.



Felcerul spune că în perioada pandemiei a întâlnit diferiți pacienți, cu diverse forme ale bolii și că unii dintre ei au început să creadă în existența noului virus abia când au ajuns pe mâna medicilor. Femeia mai spune că unii bolnavi ascund simptomele de COVID-19 atunci când sună la Serviciul 112 şi astfel, expun medicii unui risc enorm.



”- E vina pacientului că nu spune.

- Și atunci când întrebați pacientul că are febră, dar de ce nu a anunțat?

- Nu am știut că am febră, n-am știut.”, a declarat Laura Mașnic, felcer la SAMU Râșcani.