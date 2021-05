Pandemia i-a determinat pe mulți să rămână acasă de Paştele Blajinilor. Chiar şi aşa, cerșetorii şi-au găsit câte un loc prin cimitirele din Capitală

Pandemia i-a determinat pe mulți să rămână acasă de Paştele Blajinilor. Comparativ cu anii precedenți la Cimitirul "Sfântul Lazăr" au ajuns mai puţine persoane care să le cinstească memoria rudelor răposate. Chiar şi aşa, cerșetorii şi-au găsit câte un loc prin cimitirele din Capitală, în cea mai profitabilă zi din an pentru ei.La cimitirul de pe strada Doina, numărul cerșetorilor a scăzut considerabil. O buna parte dintre aceștia sunt veniţi din localităţile din preajmă. De Paștele Blajinilor ei câștigă de câteva ori mai mult decât în alte zile." - Ce mai des dau pomeni sau bani?- Eu vreau pomeni, mâncare, ca sa pot întreţine familia."Acest bărbat a venit cu soția și copilul lor. Ei spun că se bucură de orice le dau oamenii şi că nu au nevoie neapărat de bani." Da ce mai bine sa dai?- Pomeni.-Da bani nu va trebuie?-Nu, pomeni.-N-am facut, doar am venit "Unii oameni spun că nu-i cred pe cei care stau prin cimitir cu mâinile întinse."Eu in genere in cersetul acesta nu prea cred. De exemple, sint oamenii care nu au o mina, un picior-noi putem sa-l ajutam, dar tot in niste limite, dar in genere cersetul nu agreez sub nici o forma.""Ei știu că aducem bucate și așteaptă să le dai sarmale. Le pun în cratițe și le duc acasă să mănânce.”Poliţiştii prezenţi în cimitire pentru a asigura ordinea publică spun că nu au avut niciun motiv să-i alunge sau să-i sancţioneze pe cerşetori."Comparativ cu anii precedenți, desigur, numărul cerşetorilor a scăzut. Dar aceasta este o problemă socială, nu este o problemă a poliției, ci a societății. Legea prevede amenzi pentru aflarea în stare de ebrietate în spațiul public", a declarat șeful adjunct al INSP, Alexei Grosu.Polițiștii care au monitorizat situaţia din cimitirele din Capitală au făcut-o călare pe cai. La "Sfântul Lazăr" suprafaţa este de aproape 200 de hectare, iar angajaţii INSP spun că ar fi fost imposibil să patruleze pe jos toată zona.