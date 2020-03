Pandemia de coronavirus va încetini considerabil creșterea economică a Asiei. Milioane de oameni riscă să fie aruncați în sărăcie

Pandemia de coronavirus va încetini considerabil creșterea economică a Chinei, dar și a altor state asiatice, iar milioane de oameni riscă să fie aruncați în sărăcie, a avertizat Banca Mondială, scrie digi24.ro.

Sub cel mai grav scenariu, regiunea ar putea suferi cea mai mare prăbușire din ultimii zeci de ani, arată o prognoză a instituției, lansată luni. Astfel, economia zonei ar putea scădea cu 0,5% în 2020 și încă 11 milioane de oameni ar trece în sărăcie (un venit sub 5 euro pe zi), informează The Independent.

Această estimare este foarte diferită de prognoza inițială a Băncii Mondiale pentru regiunea Asia de Est-Pacific, care prevedea o creștere economică suficientă să ridice 35 de oameni din sărăcie în 2020, dintre care 25 de milioane doar în China.

Prognoza de bază pentru regiune estimează o încetinire a creșterii economice la 2,1% pentru restul anului, în scădere de la 5,8% în 2019.

Banca Mondială nu a finalizat prognozele pentru alte regiuni, însă Fondul Monetar Internațional (FMI) a avertizat că economia mondială a intrat într-o recesiune comparabilă sau mai gravă decât perioada de după criza financiară din 2008.

Banca Mondială a promis să pună la dispoziție peste 10 miliarde de euro pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să facă față pandemiei și estimează că va aloca peste 137 de miliarde de euro în următoarele 15 luni pentru a proteja cetățenii vulnerabili.

La nevoie, Fondul Monetar Internațional a anunțat că va pune al dispoziție întreaga sa resursă de finanțare, în valoare de aproape 900 de miliarde de euro, pentru a ajuta țările afectate de coronavirus.